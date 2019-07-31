慘遭大火包圍、被山老鼠不停開槍　巡山員苦命守護台灣

▲巡山員每天在山區地形陡峻跟山老鼠對抗，冒生命危險救火。（圖／林務局）

記者許展溢／台北報導

台灣森林護管員（巡山員）每天在山區地形陡峻跟山老鼠對抗，冒生命危險救火，偶爾還要被不肖分子攻擊，晚上大家睡覺，正是他們作息時間，這些都是巡山員日常。今（31日）是世界巡護員日，負責盜伐查緝、森林火災搶救的巡山員特別分享他們在工作中遇到的狀況。

技術士吳國楨提到，曾發現林管處車輛車牌號碼都被山老鼠登入寫在檳榔攤上，要出任務就到工作站看出入狀況，不過，別小看工作站，也會有反制作為，如休假時就會藏起車輛， 每次出勤要抓山老鼠，都會採聲東擊西伎倆故意繞路，跟山老鼠鬥志。

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▲吳國楨出生入死曾遇過對方一直朝他開槍，場面可以說是槍林彈雨。（圖／記者許展溢攝）

吳國楨說起鬥力方面，巡山員平常都有些業務，查緝大部分山老鼠作業時間可以分成3個時間點，包括凌晨3至5點警力最薄弱，大家睡覺最沉穩的時候，和傍晚晚餐時間、半夜都是犯案時間，因此也特別成立查緝小組，很不要命的在這些時段參與查緝工作。

▲巡山員 每次出勤要抓山老鼠，都會採聲東擊西伎倆。（圖／林務局）

吳國楨出生入死曾遇過對方一直朝他開槍，場面可以說是槍林彈雨，又不能開燈，只能在夜裡狂奔閃避子彈，巡護工作。吳國楨表示，也經歷過單獨和山老鼠拼命，在對方極度反抗下，兩人扭來扭去，甚至山老鼠很聰明利用自己戴眼鏡弱點，手一揮將眼鏡弄掉，害他看不到。吳國楨笑說，第2次遇到同一個人，自己就學聰明用手擋住，從背後抓過去。

▲林建民說，救火過程不僅辛苦，危險性也很高。（圖／記者許展溢攝）

南投林管處技術士林建民經歷超過30年，對於救火場面，他說那不是一般人能想像，不僅辛苦，危險性很高，若不知道地形及整個狀況很難作業，自己也曾被火勢包圍，在此情況都要知道如何「退路」，尤其白天不可能打火，溫度增超高有1、2000度，只能用監測。林建民說，工作時段也因此，都從傍晚直到清晨，只有這時候，溫度才會降低。

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