嘉義林管處「世界巡護員日」活動　體驗森林巡護員工作艱辛

▲▼ 迎接世界巡護員日，邀請民眾擔任森林巡護員 體驗守護山林甘苦。（圖／林務局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

每年7月31日是「世界巡護員日」(World Ranger Day)，林務局嘉義林區管理處將於當天在嘉義縣阿里山鄉頂湖、培仔桶林道舉辦一日森林巡護員體驗活動，11日上午10時開放報名，每人活動費用300元，限額20名，歡迎18歲以上民眾報名參加，體驗巡護員在保護森林資源工作甘苦。

透過體驗森林巡護員的工作，讓民眾了解巡視工作的日常，活動內容包括在林道內感受森林的氛圍；見證早年復育造林林地造林成果；野生動物觀察（如果幸運的話有機會偶遇帝雉）；以及觀察盜伐蛛絲馬跡，使用通報app模擬民眾通報盜伐、濫墾案件等等，課程中也增加了上山進行自然觀察活動前的裝備準備，以及認識無痕山林七大準則的登山原則。

林管處表示，森林護管員在守護臺灣森林任務中扮演重要角色，沒有他們，無法遏阻林木盜伐、保護野生動物棲地環境，面對毒蜂毒蛇和盜伐者的威脅，他們不懼險阻地守護森林，這份使命感使他們克服環境中的各種障礙，希望社會大眾給予他們最大的支持與鼓勵，向這群無名英雄致敬。

活動參加人員包括車資、午餐及保險費每人收費300元，活動當日將由林管處專車接駁至活動地點，11日上午10時起開放報名至7月19日止，有興趣的民眾請至https://forms.gle/9Txxxga6PiG7Suhm6線上報名。