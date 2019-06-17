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嘉義林管處海岸線種樹　700棵木麻黃守住第一線

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▲▼ 林務局海岸線造林，種下700棵木麻黃。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 林務局海岸線造林，種下700棵木麻黃，期望有效阻絕飛砂、鹽霧。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導


海岸飛砂地在台灣西海岸的面積廣袤，面臨海岸線嚴重退縮，是沿海居民的夢靨，林務局嘉義林區管理處日前聯手布袋鎮好美里在地志工團隊，台灣基督長老教會新塭教會、嘉義縣政府等各級單位，種下700棵海岸第一線樹種木麻黃，期望減少飛砂、鹽霧，有效守護海岸線。

▲▼ 林務局海岸線造林，種下700棵木麻黃。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
林務局嘉義林區管理處處長張岱指出，海岸地區由於環境惡劣，而造林季節又短，後續經由該處進行補植及澆水的作業，來提高林木存活率，展現人與自然共存的能量。編號1920號飛砂防止保安林位於嘉義縣布袋鎮好美里，在2016年及2017年3、10月號召當地的居民及學校師生利用現地廢棄蚵架為材料設置堆砂籬。

▲▼ 林務局海岸線造林，種下700棵木麻黃。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

現今部分飛砂已漸呈穩定且也有定砂植被馬鞍藤覆蓋，面積約有0.15公頃，嘉義處不定期持續與鄉親進行相關意見交換，活動為讓在地志工參與海岸造林工作、利用雨季栽植海岸前緣樹種木麻黃。

嘉義林管處表示，海岸砂地環境極端惡劣，植物生長甚為困難，無論是以苗木植栽、種子直播或直接扦插於林地方式，皆必須先定砂使地面穩定植物才能存活成功。希望除透由發包造林、企業認養方式外，更藉由社區參與造林的多元方式一起同守護海岸線、打造生態保育綠色網絡。

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關鍵字：嘉義林管處,木麻黃

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