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天文迷有福了！阿里山成暑假首選　再入住「台灣最美飯店」

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▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

實習記者陳耿閔／綜合報導

銀河和五大行星登場的時節即將來臨，對此林務局嘉義林區管理處今天表示，阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景平台，具有360度的環景視野，相較於都市高海拔無光害，絕對是親近滿天星斗的最佳地點，除此之外，嘉義林管處更舉辦一連串的主題活動，為的就是讓民眾有一個難忘的夏天。

嘉義林管處透漏，將一同攜手嘉義市天文協會舉辦夏季阿里山天文營活動，將於7月25-26日、7月26-27日、8月1-2日與8月2-3日在阿里山國家森林遊樂區辦理4個梯次「銀河行星季天文生態營」。活動於今天上午9點開始報名，歡迎情侶、親子家庭到阿里山寫下愛的印記。

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除此之外，阿里山林業鐵路及文化資產管理處為了響應7月17日台灣聆聽日，將邀請臺灣聲景協會理事長、著名野地錄音師范欽慧和遊客一同在對高岳觀日坪《聆聽日出的聲音》、漫步水山步道《聽森音》及巨木群道《聽樹說》，用聲音與自然大地連結。

阿里山林鐵及文資處指出，若想一睹日出之美，那麼《森音旅行》主題列車將於7月17日開行，安排遊客搭乘祝山觀日列車，在清晨微光的杉木林下，漫步至對高岳觀日坪，帶著些許涼意的空氣裡，靜靜聆聽日出的聲音。

根據由台灣人票選、強調在地觀點為出發的「台灣最美飯店」，今年的優勝名單包括坐落在阿里山海拔2,274公尺山嶺的「阿里山賓館」，此外，洲際酒店集團旗下的潮牌酒店品牌「英迪格酒店」更是看好阿里山的觀光前景，決定進駐阿里山地區，這更是阿里山地區近20年來首度有新飯店進駐。

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關鍵字：天文,阿里山,台灣最美飯店,阿里山賓館,嘉義林管處,日出

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