「世界巡護員日」　高屏院檢首長赴盜伐柚木現場了解生態危害

▲高屏院檢首長31日親赴旗山林班盜伐柚木現場了解生態危害。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

竊取林木不僅是掠奪國有資產行為，且危害自然生態，屏東林區管理處於7月31日「世界巡護員日」邀請了高屏兩地院檢首長，到5月間破獲旗山事業區第57林班盜伐柚木現場，經由親身目睹林木被盜伐及水土破壞現況，讓偵審機關對環境生態破壞有了深刻體認。

今天到場的有橋頭地方法院長莊秋桃、屏東地方法院長吳進寶、高雄地檢署檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長莊榮松、屏東地檢署檢察長葉淑文等院檢首長。

屏東林管處表示，今年5月29日檢警林聯合查緝破獲旗山事業區第57林班盜伐柚木為例，展示林木遭山老鼠盜取及整個查緝破獲的過程與對環境的破壞，地方法院院長及地檢署檢察長等人也提供許多偵審的寶貴意見，對於日後森林盜伐案件的防範及被害報告的撰擬有莫大助益。

莊秋桃表示，林木對於環境保護非常重要，且有的樹齡達千年以上，但遭山老鼠砍倒盜取，令人痛心，並建議林務單位在被害告訴書上可加強環境破壞及水土流失論述，也可請專家提供專業意見及評估損失價值。

周章欽則以他在宜蘭的案例，強調犯罪偵查臨場感的重要、檢察官獨立審判核心價值，希望檢警林的合作，將高屏澎地區安居樂業的潛在犯罪予以消弭。

林務局副局長廖一光說，違反森林法案件從2011年約370件，至2018年已減少至150件，顯示聯合查緝已有顯著效果，第一線森林護管員是林務局的重要資產，為響應7月31日「世界巡護員日」這世界性的活動，林務局及轄屬8林管處於近日同步舉辦體驗山林巡護活動，讓社會大眾認知他們對森林資源維護的貢獻與努力。