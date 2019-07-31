改槍天才3年獲利上千萬　鐵工廠小開設計山豬殺手要價20萬

▲江姓男子改造的「山豬殺手」空氣長槍要價20萬元。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台中地區一名網路空氣槍賣家、近日透過網路向消費者保整能輕易製造出槍口初速極高的改造空氣槍，並拍胸脯保整售後服務，會指導客戶如何躲避警方查緝，刑事局偵一大隊日前接獲民眾檢舉後，聯合台中警第四分局與保三總隊共組專案小組，本月23日收網逮捕這名江姓網路賣家（28歲、有槍砲前科），警方發現他把市售合法空氣槍改造成高殺傷力空氣槍後以10倍價格販售，三年來獲利超過1千萬元新台幣，經他改造的空氣長槍號稱「山豬殺手」要價高達20萬元新台幣。

▲江姓男子改造的山豬殺手空氣長槍要價20萬元，圖為江嫌改造的空氣手槍。（圖／記者張君豪攝）

刑事局啟動專案小組展開調查，發現江姓犯嫌客源遍及全國，除一再向買家強調：他所賣獨創品牌空氣槍械有極強大威力，為躲避警方查緝，更拒絕買家當面交易之要求。警方不線經數月偵查及蒐證，於上述時間收網。

一開始警方對於江姓男子炫耀的空氣槍殺傷力感到懷疑，後來警方透過鑑定空氣槍的鋁板射擊箱進行簡單測試，發現江嫌製作的「山豬殺手」空氣長槍可以輕鬆貫穿兩片鋁板，這種威力的空氣槍若射擊人體也會輕易貫穿，江姓男子改早的空氣長槍明顯具備殺傷力顯然違法。

刑事局表示，江姓男子父親在台中市開設鐵工廠專營刀具模組開發，他自小對金屬加工很有興趣，迷上生存遊戲後就致力於提升空氣槍的性能，他自力開發壓縮氣瓶和增強空氣槍的進氣閥門、加強彈簧、一般市售的空氣槍只要更換這些零件就可以變身成為具備強大殺傷力的武器。

警方說：江男4年前就因改造空氣槍遭警方送辦，遭判刑五年下個月就要入獄服刑，卻仍樂此不疲繼續改槍；他從一張白紙到自己開模增強空氣槍威力，落網後向警方表示他只是對於「改槍、提升槍的威力和性能很有興趣」強調沒有參與幫派或傷人活動，但警方調查，發現他經手改造的空氣槍在市面十分搶手、原價一兩千元的空氣手槍經他改造要價可高達2-3萬元。空氣長槍更要價超過10萬，警方對於他把機械天才浪費在改槍上也感到相當惋惜。

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