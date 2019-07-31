台南弟殺兄命案南檢聲押兇嫌　「超過10年重罪」法院裁准

▲台南市仁德區一間透天厝警傳命案，66歲的翁姓男子，疑遭58歲的胞弟毆打致死，檢方向台南地院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市仁德區弟殺兄案，66歲翁姓男子，遭58歲的胞弟涉嫌毆打致死，台南地檢署檢察官7月30日晚上偵訊後，以翁嫌涉殺人罪嫌重大等理由，向台南地院聲請羈押，台南地院合議庭審理後於31日上午11時30分許裁准羈押。

台南地檢署指出，台南仁德區發生殺人案，經檢察官偵訊後，以翁嫌涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑為10年以上的重罪，於30日晚上9時50分許，向台南地法院聲請羈押，台南地院31日上午召開羈押庭審理，並於上午11時30分許裁准羈押。:

據了解，命案現場為2樓加蓋的透天厝，目前僅由翁姓兄弟2人同住，翁家有5位兄弟，66歲的死者排行老二，58歲的嫌犯則是老么，兩人都未結婚，目前無業。

鄰居表示，平時兄弟倆就喜歡喝酒，但感情不睦，常爆發爭吵，甚至還曾因打架，由救護車載送就醫，前晚又有聽到吵鬧聲。死者原在藥廠上班，後來離職，之前因跌倒造成腿骨折，行動不便，就住1樓房間，弟弟則睡2樓。

初步調查，兇嫌29日晚上酒後，疑因便當有沒有吃完的瑣事，與哥哥爭執，吵得不可開交，一怒之下，憤而行兇，每週定期去該住處幫忙打掃的姐姐，30日上午前往打掃時，才發現死者陳屍房內，馬上向警方報案，台南市警歸仁分局迅速派員到場，逮捕還在屋內的兇嫌翁男，他坦承有動手，但不知哥哥死亡情事，警方偵訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署。