台南仁德弟涉嫌毆兄致死案　南檢聲押兇嫌

▲台南市仁德區一間透天厝警傳命案，66歲的翁姓男子，疑遭58歲的胞弟毆打致死，台南地檢署聲押兇嫌翁男。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市仁德區7月30日中午驚傳一起兄弟口角，66歲的翁姓男子，疑遭58歲的胞弟毆打致死的人倫悲劇！台南市警歸仁分局據報逮捕涉案翁嫌，初步調查翁嫌坦承口角後動手毆打死者，但並不知哥哥死亡，案經檢察官偵訊後，以翁嫌涉嫌重大等，於晚上9時50分許向台南地院聲押。

台南地檢署指出，台南仁德區發生殺人案，經檢察官偵訊後，以翁嫌涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑為10年以上的重罪，於晚上9時50分許，向台南地法院聲請羈押。:

據了解，死者66歲翁姓男子與58歲的兇嫌是兄弟關係，2人同住在台南市仁德區一間透天厝內，死者因腳骨折行動不便，平日住在一樓房間，29日晚上翁姓兄弟2人因細故發生口角爭執，58歲兇嫌涉嫌動手毆打胞兄。直到30日上午，翁姓死者的妹妹到現場要幫忙打掃，竟發現死者在房內已死亡，馬上向歸仁分局警方報案。

歸仁分局警方據報馬上到場，將還在屋內的兇嫌逮捕帶回偵訊，警方並封鎖現場，請市警鑑識中心派員進行勘查蒐證，並報請檢察官相驗。初步了解，翁嫌坦承與死者發生口角動手打人，但並不知胞兄死亡情事。