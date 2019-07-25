遭男友「弄大肚子」爸怒提告　少女求情：彼此還有情份...

▲19歲少年與13歲少女性交遭對方家人提告，台中法院判他緩刑3年。（示意圖，與本案無關／Ettoday資料照）

記者陳玉／台中報導

台中19歲少年阿新（化名）前年1月間透過網路認識年僅13歲的少女，2人進而成為男女朋友並發生性關係，導致少女懷孕，少女父親發現後提告，他犯後與少女家屬達成和解，加上少女求情「2人還有情份」，希望法官給予緩刑；台中地院依妨害自主罪判他1年9月徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育課程3場次。

判決書指出，阿新在2017年1月間透過網路遊戲認識13歲少女，2人進而成為男女朋友，阿新竟將少女帶到摩鐵及他住處中發生2次性關係，導致少女懷孕，少女父親發現後怒而提告。

事後阿新坦承犯行，並與少女父親達成和解且已給付完畢，法官認為他有悔悟之心，刊可憫恕，因認為他所犯刑法對未滿14歲女子為性交罪，倘依法科以刑法最低度刑，仍嫌過重，依刑法規定酌量減輕其刑。

而少女也因彼此男女朋友等情分，不願對阿新提告，而阿新犯行時年齡介於19至20之間，且領有輕度身心障礙手冊，足見他年輕識淺、自制力不足外，思慮亦欠周全。

法官審酌，阿新因守法觀念薄弱而觸法，為確保其能記取教訓，並建立尊重法治之正確觀念，使他革除其不正心態，除緩刑宣告外，尚有採取預防再犯之措施，以確實輔導改過、避免再犯之必要，諭知應接受法治教育3場次。