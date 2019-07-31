弟殺兄榔頭奪命只因「便當有沒吃完」　他睡醒再買酒喝冷血伴屍

記者林悅／台南報導

台南仁德區弟殺兄命案，台南市警歸仁分局緝獲行兇的弟弟翁姓男子，查出涉嫌在住處持榔頭敲打哥哥致死，台南地檢署檢察官7月30日晚上向台南地院聲押，由於檢察官會同法醫初步相驗，死者除有擊打傷，臉部也有疑似刀傷，懷疑凶器可能1種以上，檢警連夜重返現場查扣所有刀具，進一步比對釐清。

▲台南仁德區弟殺兄命案，台南市警歸仁分局緝獲行兇的弟弟翁姓男子，查出涉嫌在住處持榔頭敲打哥哥致死，台南地檢署檢察官向台南地院聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，命案現場為2樓加蓋的透天厝，目前僅由翁姓兄弟2人同住，翁家有5位兄弟，66歲的死者排行老二，58歲的嫌犯則是老么，兩人都未結婚，目前無業。

鄰居表示，平時兄弟倆就喜歡喝酒，但感情不睦，常爆發爭吵，甚至還曾因打架，由救護車載送就醫，前晚又有聽到吵鬧聲。死者原在藥廠上班，後來離職，之前因跌倒造成腿骨折，行動不便，就住1樓房間，弟弟則睡2樓。

初步調查，兇嫌29日晚上酒後，疑因便當有沒有吃完的瑣事，與哥哥爭執，吵得不可開交，一怒之下，憤而行兇，每週定期去該住處幫忙打掃的姐姐，30日上午前往打掃時，才發現死者陳屍房內，馬上向警方報案，台南市警歸仁分局迅速派員到場，逮捕還在屋內的兇嫌翁男，他坦承有動手，但不知哥哥死亡情事，警方偵訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署。

檢警研判哥哥29日晚上死者可能就遭殺害，但鄰居卻指稱，30日上午，兇嫌竟還一如往常，出門到附近超商買酒，看不出異樣。據了解，翁嫌兄弟發生爭吵時，弟弟憤而持榔頭敲擊哥哥的頭部，行兇後還清洗凶器，並到2樓喝酒，檢方根據嫌犯供詞，確實在水槽採集到血跡。

檢察官會同法醫相驗，法醫發現死者臉部還有利刃造成的傷口，應該不是榔頭所造成，懷疑凶器可能不只1種，檢警漏夜重返現場，查扣屋內所有刀具，進一步比對釐清案情。惟檢警對行兇過程、案情內容、相驗結果及鄰居所指稱情事均以「偵查不公開」為由不予證實。