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留美博士縱火狂！8年前扔汽油彈今燒9機車　家中曾搜出爆量汽油彈

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▲▼消防人員拉水線滅火，9輛機車被燒成廢鐵，警方懷疑有人為可能 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、陳豐德／新北報導

新北市板橋區一間當舖騎樓下，31日深夜1時許發生機車火警，警消獲報到場，疏散附近住戶，在短短8分鐘後隨即撲滅火勢，現場共有9輛機車遭火燒成廢鐵，警方中午將縱火嫌犯拘提到案；由於該路段8年前才發生一起失業美國博士扔擲汽油彈縱火的案件，警方清查後發現是同一名李姓犯嫌所為。

31日凌晨12時許，新北市板橋區有住戶聞到濃濃燒焦味，發現大東路上一間當舖騎樓下，有機車著火燃燒，伴隨著輕微爆裂聲，旁邊的鐵門跟牆壁都被濃煙燻黑，嚇得趕緊報警，有民眾甚至只穿著睡衣就跑下樓。

▼板橋留美博士縱火狂過去曾因糾紛扔擲汽油彈，今又因縱火燒9機車被捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼板橋留美博士縱火狂過去曾因糾紛扔擲汽油彈，今又因縱火燒9機車被捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

警消獲報到場，趕緊疏散附近住戶，燃燒的機車加上油箱內汽油的助燃，火勢相當猛烈，經過水線灌救，短短8分鐘就將火勢撲滅，共9輛機車遭焚毀，所幸沒有造成任何人員的傷亡，警方懷疑可能有人蓄意縱火，調閱監視器後中午循線將李姓縱火嫌犯拘提到案，並在他家中搜出疑似拿來縱火用的噴燈，目前仍在釐清縱火原因。

而該路段在8年前就曾發生過縱火案件，同一名留學美國的李姓機械博士疑似和鄰居有停車糾紛，竟拿著自製的汽油彈跑到鄰居家門前，先是移機車企圖擋住鄰居大門，直到事跡敗漏後就將來不及點火的汽油彈丟向大門，隨即他又以鐵鎚打破轎車車窗，撿回汽油彈撒在車內後點火，事後被發現家中藏有50多顆各式汽油彈及半成品，當時他還辯稱「只是好玩做些鞭炮」，被依公共危險罪嫌送辦。

這名李姓嫌犯，是留美的理工博士，曾經在多所大學擔任講師，教授「電子工程」，後來校方不續聘，8年前就一直待在家中，和父母親分別住在3樓和4樓，很少和鄰居們互動，這幾年失業後情緒相當不穩定，沒想到上次被逮沒讓他學乖，這次竟又縱火燒毀騎樓機車，險些鬧出人命。

▼板橋縱火案9輛機車被燒成廢鐵 。（圖／民眾提供）

▲▼消防人員拉水線滅火，9輛機車被燒成廢鐵，警方懷疑有人為可能 。（圖／民眾提供）

▲▼消防人員拉水線滅火，9輛機車被燒成廢鐵，警方懷疑有人為可能 。（圖／民眾提供）

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關鍵字：板橋,縱火,騎樓,當鋪,博士,汽油彈

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