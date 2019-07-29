露胸完妝獻花京阿尼？台YouTuber拍影片「開廣告營收」　網轟：消費死者！

▲Mao前往京阿尼事故現場。（圖／翻攝自Dcard）

記者林瑩真／綜合報導

日本動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）18日遭人縱火釀成34死、多人傷的悲劇，也引起國際、日本各方關切致意。不過，一名居住於日本的台灣Youtuber Mao於25日前往現場獻花致意，該影片卻開營收，遭到網友撻伐「消費死者」。

▲網友指出，Mao該影片有開營利廣告。（圖／翻攝自Dcard）

京阿尼18日遭到縱火後，Mao於事發2天後就前往現場，獻花致意並拍攝影片，過程中還接受日本媒體採訪。不過網友在 Dcard發文 指出，Mao身著清涼搭配完妝，到事發現場相當不尊重，事後該影片還開盈利廣告，就是消費死者的行為，「一邊蹭京阿尼的話題熱度賺點擊率與廣告收益，請問這不是消費是什麼？！」

另外還有網友指出，Mao在影片內容提到許多網路謠傳的事情，包括螺旋梯構造導致逃生困難、縱火犯的犯案動機等，甚至影片當下未能直接說出京阿尼出品的動畫電影，再再印證她沒有仔細關注事件，且至今也鮮少Youtuber直接到現場去拍攝，顯然行為不妥。

不少網友贊同留言，到處拍片、拍照確實觀感不佳，尤其沒有將營利廣告拿掉，更感受不到哀悼死者的心意。對此，Mao下架影片並在個人臉書專頁道歉，承認表達方式不夠周全，只是希望能讓喜歡京阿尼的朋友更了解事故，並幫助京阿尼重建。