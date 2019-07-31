高雄氣爆「代位求償」疑圖利　陳麗娜驚爆：求償400元也要1萬律師費

記者洪正達／高雄報導

高雄731氣爆已屆滿5週年，但在市議會專案調查小組的調查下卻接連發現弊端，首先是代位求償律師費高達6500多萬，其中更令人咋舌的是，竟有單一求償金額僅400元的案件，卻必須付出1萬元的律師費，其次為氣爆裝置藝術鑑價2500萬元竟高於市價500萬元的荒謬事件傳出。

▲陳麗娜出示求償案資料，發現許銘春律師事務所承攬70多件求償案。（圖／記者洪正達攝）



小組召集人陳麗娜指出，代為求償根本沒必要，除了欺騙受災戶外，更產生了6532萬元的代位求償律師費，且單一求償案不論金額大小都必須付出1萬元的律師費，此舉形同刑法圖利罪，陳麗娜更接著爆料現任勞動部長許銘春，過去卸任高市府勞工局長後，其所屬的律師事務所承攬的代位求償案件竟多達70幾件，數量為整起求償官司之最。

▲調查小組發現，求償400元判賠100元的案件竟也要付出1萬元律師費，相當誇張。（圖／記者洪正達攝）



其次陳麗娜也認為，國賠是政府勇於認錯的表現，若「代位求償」等於政府不認錯，但兩者間定位不同，前代理市長許立民竟認為國賠太過「曠日廢時」，當年氣爆發生後，時任法制局長的王世芳倡議代位求償，也形同為陳菊漂白為災民守護者，並衍生出王世芳姪女所開設的律師事務所承攬氣爆案法律扶助時，違反了利益迴避原則。

對於氣爆紀念裝置藝術，調查小組認為評選過程中也有瑕疵，該案在本來採取公開徵選，後續又改為邀請比件的方式，2016年尹立上任文化局長後，2017年初選出5家藝術團隊，原本7月份已決選出的擊壤營造，提出2530萬元鑑價通過，但到了10月份簽約時廠商竟又換成華春營造，明顯未依政府採購法辦理且有鑑價不實的疑慮。

▲民進黨議員簡煥宗、邱俊憲、林志鴻3人列席旁聽。（圖／記者洪正達攝）