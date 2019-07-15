對高雄責任還沒結束！　高雄藍議員：韓國瑜應帶職參選

▲國民黨初選民調公布記者會，韓國瑜抵達黨部。（圖／記者李毓康攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

國民黨總統參選人民調於15日公布，由高雄市長韓國瑜勝出，在高雄則是反應兩極，不少民進黨議員認為，要韓國瑜辭掉高雄市長「不要把高雄市民當備胎」，不過也有國民黨議員認為「應該要帶職參選，因為對高雄市的責任，事實上還沒有結束，所以必須還要繼續推高雄市所有的建設，這是不能夠避免的責任」。

▲高雄市議員陳麗娜。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市長韓國瑜在國民黨初選中勝出，但在高雄已經引發不小爭議，不少民進黨市議員要韓國瑜辭掉高雄市長「不要把高雄市民當備胎」，不過國民黨高雄市議員陳麗娜表示，「在所有的民眾的反應，都認為他應該要帶職參選，因為對高雄市的責任，事實上還沒有結束，必須還要再繼續推高雄市所有的建設，包含清淤或鋪馬路，甚至是在登革熱的議題上面，都要持續去監控管理，我覺得這是還是常不能夠避免的責任，那可能要比一般的候選人更辛苦，是他並不能放棄高雄市的所有的行政業務，所以，我們還是期待他能夠帶職參選，對所有高雄市民才有一個交代。」

陳麗娜提到，後續的部分，最重要的工作必須要立即去拜訪一起參加初選的幾位候選人，來凝聚共識，讓大家可以團結一致，這才是最重要的，因為國民黨真的沒有分裂的本錢，當國民黨團結的時候都還不一定贏，所以國民黨應該要團結一致，把執政權拿回來，為全台灣的民眾來謀福祉。

▲陳麗娜說韓國瑜出線，對立委選舉有加分效果。（圖／記者吳奕靖攝）

至於霸韓聲浪起，陳麗娜也提到「就時間點來講目前還沒修法，當然我們不知道就說9月份的時候，民進黨會在立院會上映什麼樣的戲碼，如果以現在的狀況，必須在韓市長當選一年之後才能夠提出罷免，所以照時間點來看，這是來不及的，我覺得必須要看9月份民進黨是不是會有去修改法令，我覺得這才是關鍵點，那現在所謂提出罷免，在高雄市看起來是不是如同兩個民間團體認為，我覺得程度點上面，還沒有他們所說的這麼熱」。

另外，韓國瑜出線，對於立委選情有無幫助？陳麗娜也「我自己本身的話，我會認為是加分，因為韓市長長期在人氣上面，的確是有一股帶動人氣的魅力，對於鼓舞人心來講，一定比較正向，那如果將來在這個總統選舉能夠再像上一次市長選舉的炫風，對整體不是只有高雄市的立委選舉，是對全台灣的立委選舉，都是一個比較大的士氣、鼓舞跟加分的作用」。