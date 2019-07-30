快訊／7號颱風「韋帕」最快周三生成！周四起變天　降雨熱區出爐

▲南海擾動下午2點增強成熱帶性低氣壓，氣象局估周三生成第7號颱風「韋帕」。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

南海擾動持續發展，氣象局30日下午2點將其升格為熱帶性低氣壓，預估明天（7/31）將生成今年第7號颱風「韋帕」。未來颱風路徑將持續往海南島方向移動，對台灣不會有直接影響，但周四起在整個大低壓帶北抬影響下，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨範圍也會擴大。

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▲南海熱帶性低氣壓估周三生成颱風「韋帕」，未來朝海南島方向移動，對台灣不會有直接影響。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，南海擾動在下午2點增強成熱帶性低氣壓，預估周三將生成第7號颱風「韋帕」，未來將朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。

不過，在周三、周四（7/31、8/1）兩天會為中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門帶來長浪。至於菲律賓東側也有可能有熱帶系統發展，張承傳說，不確定性較大，預估可能要等到周末才會有明顯發展。

▲周四起，受到南方低壓帶影響，東部、東南部及南部地區變天，將轉局部短暫陣雨、雷雨。（圖／中央氣象局）

周四至下周一（8月1日至5日），太平洋高壓北抬，南方低壓帶也跟著北抬而較為接近台灣，東南風伴隨的水氣增加，大氣環境轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣。值得注意的是，午後雷陣雨的影響範圍也會擴大，各地皆須留意。

溫度方面，周三太平洋高壓勢力較強，各地感受悶熱，高溫普遍在33度以上；周四花蓮、台東及南部地區受降雨影響，高溫稍降為30至32度間，中部以北及東北部地區氣溫仍高，可達33度以上。