快訊／花蓮16:02突然一晃！芮氏規模3.3地震　最大震度達4級

南海擾動持續發展，氣象局30日下午2點將其升格為熱帶性低氣壓，預估明天（7/31）將生成今年第7號颱風「韋帕」。未來颱風路徑將持續往海南島方向移動，對台灣不會有直接影響，但周四起在整個大低壓帶北抬影響下，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨範圍也會擴大。