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快訊／花蓮16:02突然一晃！芮氏規模3.3地震　最大震度達4級

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▲▼花蓮地震。（圖／中央氣象局）

▲花蓮16:02突然一晃！芮氏規模3.3地震。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

地牛翻身！花蓮地區30日下午16時02分，發生芮氏規模3.3地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，深度有20.8公里。根據中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報結果。最大震度在花蓮銅門有4級，南投也有2級。

各地震度級

請繼續往下閱讀...

花蓮縣地區最大震度 4 級
銅門 4
西林 3
太魯閣 3
花蓮市 2
鹽寮 1
秀林 1
西寶 1
紅葉 1

南投縣地區最大震度 2 級
合歡山 2
奧萬大 2

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關鍵字：地震,地震速報,中央氣象局,氣象雲

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