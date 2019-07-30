快訊／花蓮16:02突然一晃！芮氏規模3.3地震　最大震度達4級

▲花蓮16:02突然一晃！芮氏規模3.3地震。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
地牛翻身！花蓮地區30日下午16時02分，發生芮氏規模3.3地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，深度有20.8公里。根據中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報結果。最大震度在花蓮銅門有4級，南投也有2級。
各地震度級
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花蓮縣地區最大震度 4 級
銅門 4
西林 3
太魯閣 3
花蓮市 2
鹽寮 1
秀林 1
西寶 1
紅葉 1
南投縣地區最大震度 2 級
合歡山 2
奧萬大 2
▲花蓮16:02突然一晃！芮氏規模3.3地震。（圖／中央氣象局）
記者賴文萱／台北報導
地牛翻身！花蓮地區30日下午16時02分，發生芮氏規模3.3地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，深度有20.8公里。根據中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報結果。最大震度在花蓮銅門有4級，南投也有2級。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 4 級
銅門 4
西林 3
太魯閣 3
花蓮市 2
鹽寮 1
秀林 1
西寶 1
紅葉 1
南投縣地區最大震度 2 級
合歡山 2
奧萬大 2
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