「薇帕颱風」最快白天生成晚起變天　還有2低壓！彭啟明：下周一二可能到台灣

▲陳伊秀表示，現在菲律賓東西方海面是大低壓帶，其中會有擾動發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於南海的熱帶性低氣壓，最快今天（31日）白天發展成今年第7號颱風「薇帕」，對台灣沒直接影響，但今晚起水氣增多；至於菲律賓東方海面的低氣壓，是否可能增強成熱帶低壓甚至颱風，再觀察1、2天會比較明確。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，有些預測菲律賓東方低壓，的確下周一（8月5日）、下周二（8月6日）可能會進到台灣。對此，陳說，這已是第6天、第7天的預報，準確度會降低，還要持續觀察。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍以晴時多雲天氣為主，台東、恆春半島除午後其他時間也偶有短暫陣雨，午後中南部、北部山區可能有雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，今晚起至周四（8月1日）、周五（8月2日）受南方雲系影響，花東、南部水氣增多，除午後之外也有一些雨；其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

陳伊秀表示，周六（8月3日）、周日（8月4日），花東、南部持續有局部降雨，其他地區以午後雷雨為主；下周一、下周二要注意可能有比較多的午後雷雨。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓位於南海中西沙群島，向西北移動，時速15公里。陳伊秀指出，最快今白天成颱，預估朝海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。

▼陳伊秀說，熱帶低壓最快今生成，往海南島前進，對台灣沒有直接影響。（圖／氣象局）

但陳伊秀提醒，今起至周五，中南部、台東、綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖和金門要注意長浪；且今到周六適逢「年度大潮」，西南部慎防淹水。

陳伊秀表示，現在菲律賓東西方海面是大低壓帶，其中會有擾動發展，有一、兩家模式預期有發展跡象，至於會不會增強成熱帶低壓甚至颱風，再觀察一、兩天會比較明確。她說，這是下周的觀察天氣重點，若有影響台灣，時間會落在下周一、下周二、下周三（8月7日）。

▼目前南海、菲律賓東方海面共有三個熱帶系統。（圖／氣象局）

▼氣象局預測下周二晚間8時的天氣圖，屆時有三個熱帶系統。（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，現在已進入颱風發展旺季，目前南海和菲律賓東方海面的低壓擾動都發展很旺盛，菲律賓東方海面有兩個低壓，有些預測的確下周一、下周二可能會進到台灣。

不過，彭啟明也指出，「但是老實說我們等到颱風正式被命名，再來看颱風路徑會比較省事，不然的話，我們現在每天一看，一下子來、一下子不來，一下往東往西，這個就是錯誤的訊息，建議大家可以再等一下下再看，不要太過緊張。」對此，陳伊秀說，這已是第6天、第7天的預報，準確度會降低，還要持續觀察。

▼氣象局風場預報顯示圖模擬下周一晚間天氣，台灣東邊有個熱帶系統。（圖／氣象局）