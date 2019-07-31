女童醫院吊點滴…躺病床被密密麻麻「黑色大軍」攻擊　媽一掀床單嚇傻

▲女童醫院吊點滴，被密密麻麻蟑螂攻擊 。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市劉姓母親28日帶著高燒不退的孩子，來到番禺區何賢紀念醫院就醫。在吊點滴的時候，因為怕光線太亮孩子睡不著，她關掉了病房裡的燈，不久就聽到孩子一直哭訴「有蟲子咬」，疑惑掀開床單一看嚇傻，「被窩裡密密麻麻的黑色蟲子爬來爬去。」

據《看看新聞》報導，當時她睡得正香之時，看到有些黑色東西在移動，一開始以為是螞蟻，正準備再睡過去驚覺不對勁，認真一看才發現是一堆蟑螂！她立馬拿出手機，拍下了這個「惡心一幕」，隨後將情況反映給護士。但護士只是換了床單，並沒有進行消毒。

劉女還諮詢了其他床的患者，「原來很多床都曾經出現過小強，只不過自己的床特別多。」她擔心，孩子本來就是因為細菌感染引起高燒，現在還睡在有蟑螂的病床上，「會不會加重了孩子的病情？」

對此，醫院相關負責人回應，一直以來醫院每週都消毒2次，最近消毒的次數更有所增加，但部分人流量較大的區域仍有死角。

關於醫院為什麼有這麼多蟑螂？醫院許姓院長表示，「因為醫院在市場和餐廳附近，容易滋生各種蟲，會馬上採取措施改善環境。」

目前，涉事醫院已經對急診科、診室床頭櫃、病床等區域放蟑螂藥。工作人員說，「接下來會做好垃圾的分類、儲存、轉運和清除，嚴格執行好醫療技術規範、尤其是消毒滅菌的有關操作規程，進一步提高和保障醫療品質和安全。」

▲▼醫院表示將馬上處理 。（圖／翻攝自《看看新聞》）