　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

購買教練課程！他做完第二堂「手臂僵硬」送醫...慘躺病床一星期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲運動，健身，體育，重訓。（圖／pakutaso）

▲平時幾乎不運動的何男近日購買一對一教練課程。（圖／pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

夏天正是甩肉的好季節！江西南昌市一名何姓男子為了雕塑自己的身材，決定買下近年來越來越興盛的「一對一教練課程」，沒想到就在他做完第二堂後，竟感到十分不適，不僅手臂僵硬到無法伸直，連小便都變了色，事後只好立刻到醫院掛急診。

綜合陸媒報導，平時很少運動的何男突然心血來潮想要減肥，於是便道健身房辦了一張會員卡，並且購買私人教練的課程。何男表示，自己在15日時，上了第一堂課，結束之後覺得手臂很痠，而且小便的顏色也明顯變深許多，事後找了教練訴說這件事，但對方表示，這是訓練後的正常現象，多休息、多喝水就會好。

隔天，何男因為身體相當不適，就休息了一天，直到第三天才又去上了第二堂課。不過，就在訓練完後的一個小時，他的身體又更加疼痛，而且手臂怎麼都伸不直，直到當天晚上8點多，才趕到醫院掛急診。

▲健身達人,壯男,肌肉男,健身教練示意圖。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲何男在教練的指導下完成訓練動作，沒想到結束後身體極度不適。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

經檢查，醫生指出，何男因為運動過度，導致腎臟方面出現損傷，同時肌酸激酶也超出正常值的200多倍，該現象為「橫紋肌溶解」。事後，何男也表示，自己在加入會員後，已向教練充分溝通過，對方也為他制定了專屬的健身計劃，沒想到現在卻發生這樣的事。

據悉，何男送醫當時，收到了病危通知書，現在也已經住院超過一個星期，花了將近7000元（台幣約3.1萬），讓他感到得不償失。在何男住院的這段期間，他的家人也到該間健身房投訴，對方目前已退還預繳費用5000多元（台幣約2.2萬元）。

不過，健身房內的一名工作人員表示，何男在來健身房之前就已經有尿血症狀。對此，何男也強烈否認，指控該名​​工作人員沒有拿出相關證據證明此事。目前，雙方尚未達成共識，仍在協商當中。

ET快訊
總統府完整還原私菸案始末！79人認了買8074條菸
7號颱風「韋帕」最快周三生成！周四起變天　降雨熱區出爐
她台南買13塊炸雞+2杯750ml飲料只花290！點法曝光震

關鍵字：健身房,教練課程,私人教練,一對一,減肥,病床,病危通知書

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「感冒」就醫…她口吐白沫窒息倒地進ICU：器官快崩潰　2致命因素曝光

5G商用領先全球！　華為公布2019上半年業績「收入達1.8兆」

影／3小時不合作運動！示威者「遊擊突襲」港鐵站...緊急按鈕被按123次

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

購買教練課程！他做完第二堂「手臂僵硬」送醫...慘躺病床一星期

拿假鈔買西瓜被抓包！她秒「吃掉證據」擺無辜臉：報警幹嘛？　老闆傻眼了

影／另類「華麗轉身」　河北保定斜張橋定位創世界紀錄

影／他車站連續胸襲2嫩妹！警制止遭暴打濺血...噁男「動機曝光」網傻眼

暑期赴日旅遊劇增！日本開放部分陸客30日起可辦「網簽申請」

美國禁令之際找出路！　高通攜手騰訊「開發5G遊戲手機」

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

「三商巧福」員工未按SOP做事 主管大聲斥罵！客人嚇壞投訴

「感冒」就醫…她口吐白沫窒息倒地進ICU：器官快崩潰　2致命因素曝光

5G商用領先全球！　華為公布2019上半年業績「收入達1.8兆」

影／3小時不合作運動！示威者「遊擊突襲」港鐵站...緊急按鈕被按123次

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

購買教練課程！他做完第二堂「手臂僵硬」送醫...慘躺病床一星期

拿假鈔買西瓜被抓包！她秒「吃掉證據」擺無辜臉：報警幹嘛？　老闆傻眼了

影／另類「華麗轉身」　河北保定斜張橋定位創世界紀錄

影／他車站連續胸襲2嫩妹！警制止遭暴打濺血...噁男「動機曝光」網傻眼

暑期赴日旅遊劇增！日本開放部分陸客30日起可辦「網簽申請」

美國禁令之際找出路！　高通攜手騰訊「開發5G遊戲手機」

中職／選秀前4輪機率創新低　該以輪次給簽約金？

三代男團B1A4又一成員入伍！　妹妹誠摯PO文祝「健康平安歸來」

第二張國語專輯「等10年」　李幸倪：很興奮、很緊張！

藍營批龍系人馬「滿城盡是吳音寧」 林佳龍怒嗆：為何抹黑公務員？

裕隆增資大陸業務獲經濟部核准　投資金額逾4396萬美元

人倫悲劇！他動手爆打親哥後回房睡覺　醒來才知透天厝已成兇宅

任天堂與Android合作　Switch可以看Netflix、YouTube影片

私菸案新進度：國安局上士駕駛買近900條　另有1人買破1000條登最大戶

周杰倫：你的真假音轉換是賣點！　「她」謹記原則發片

臉書直播社團潮州開幕爆衝突　警快打部隊噴辣椒水壓制

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇..

口、鼻被封膠...82歲老奶奶..

香港全港大塞車「2個730」啟..

3歲童「爬6F陽台」失手墜落　..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

病犬當名犬！黑心商「一晚賣出8..

喬碧蘿殿下發自拍撒嬌：愛哥哥們..

大陸「熱哭預警地圖」出爐

4人洗衣服慘變「木乃伊」

港鐵車長今早發起「塞爆港島」行..

中評社：陸方從未承認「海峽中線..

亞洲首例！江西發現「58cm」..

香港2巴士相撞　77傷2命危

免洗塑膠盒裝剩飯放冰箱　她隔天..

更多熱門

相關新聞

80歲嬤請一對一教練！下跑步機慘摔「肩碎3塊」

一名高齡80歲的婦人日前到新北市一間健身房使用跑步機，但當她準備緩步走下器材時，卻不慎摔倒，肩膀當場骨折碎成3塊，氣得兒女在網路上PO出影片及文章指控健身房不負責任，對此，健身房則強調，雙方理賠金額談不攏，但仍會拿出最大誠意持續溝通。

身高150、體重94！23歲女「胖到1年沒月經」

咖啡助減肥？12QA搞懂怎樣健康喝

醫解析「埋線減重」：這些族群不適合！

施工哥「躺病床補眠」嚇閃離

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

國安私菸風暴　華航美魔女照片曝光

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面