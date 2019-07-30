購買教練課程！他做完第二堂「手臂僵硬」送醫...慘躺病床一星期

▲平時幾乎不運動的何男近日購買一對一教練課程。（圖／pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

夏天正是甩肉的好季節！江西南昌市一名何姓男子為了雕塑自己的身材，決定買下近年來越來越興盛的「一對一教練課程」，沒想到就在他做完第二堂後，竟感到十分不適，不僅手臂僵硬到無法伸直，連小便都變了色，事後只好立刻到醫院掛急診。

綜合陸媒報導，平時很少運動的何男突然心血來潮想要減肥，於是便道健身房辦了一張會員卡，並且購買私人教練的課程。何男表示，自己在15日時，上了第一堂課，結束之後覺得手臂很痠，而且小便的顏色也明顯變深許多，事後找了教練訴說這件事，但對方表示，這是訓練後的正常現象，多休息、多喝水就會好。

隔天，何男因為身體相當不適，就休息了一天，直到第三天才又去上了第二堂課。不過，就在訓練完後的一個小時，他的身體又更加疼痛，而且手臂怎麼都伸不直，直到當天晚上8點多，才趕到醫院掛急診。

▲何男在教練的指導下完成訓練動作，沒想到結束後身體極度不適。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

經檢查，醫生指出，何男因為運動過度，導致腎臟方面出現損傷，同時肌酸激酶也超出正常值的200多倍，該現象為「橫紋肌溶解」。事後，何男也表示，自己在加入會員後，已向教練充分溝通過，對方也為他制定了專屬的健身計劃，沒想到現在卻發生這樣的事。

據悉，何男送醫當時，收到了病危通知書，現在也已經住院超過一個星期，花了將近7000元（台幣約3.1萬），讓他感到得不償失。在何男住院的這段期間，他的家人也到該間健身房投訴，對方目前已退還預繳費用5000多元（台幣約2.2萬元）。

不過，健身房內的一名工作人員表示，何男在來健身房之前就已經有尿血症狀。對此，何男也強烈否認，指控該名​​工作人員沒有拿出相關證據證明此事。目前，雙方尚未達成共識，仍在協商當中。