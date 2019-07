新婚才2個月…義大利憲兵遭美國屁孩狂刺11刀亡　上百民眾出席告別式

▲上百義大利民眾排隊出席告別式。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

兩名美國少年在義大利涉嫌刺殺憲兵遭逮,目前全案已進入司法程序,不過律師指出,兩名嫌犯在羅馬法院受審時,全程保持緘默,不願多談案情。根據調查指出,嫌犯在義大利購買毒品時被騙,與藥頭發生衝突,憲兵獲報趕往現場時,卻在追逐嫌犯的途中遭遇藏的刀子刺殺身亡,根據驗屍報告指出,這名憲兵身上刀傷多達11處。

▲雷加(右)新婚僅2個月。(圖/翻攝自Facebook/Rosa Maria Esilio)



來自美國舊金山、現年18歲的納塔勒約斯(Gabriel Christian Natale-Hjorth)與19歲的艾爾德(Finnegan Lee Elder)在義大利當地時間27日清晨,涉嫌刺殺35歲的國家憲兵隊副隊長雷加(Mario Cerciello Rega)遭逮捕。根據《美聯社》報導指出,當時兩人聯絡當地毒販購買古柯鹼,沒想到卻被調包,氣憤的兩人搶走毒販的背包,要求他用100歐元與古柯鹼來交換。

Americans Gabriel Christian Natale Hjorth, 18, and Finnegan Lee Elder, 19 were detained in Rome as officials investigate their roles in the stabbing of a police officer https://t.co/kPbD8RFIr4