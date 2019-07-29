新婚才2個月…義大利憲兵遭美國屁孩狂刺11刀亡　上百民眾出席告別式

▲上百義大利民眾排隊出席告別式。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

兩名美國少年在義大利涉嫌刺殺憲兵遭逮，目前全案已進入司法程序，不過律師指出，兩名嫌犯在羅馬法院受審時，全程保持緘默，不願多談案情。根據調查指出，嫌犯在義大利購買毒品時被騙，與藥頭發生衝突，憲兵獲報趕往現場時，卻在追逐嫌犯的途中遭遇藏的刀子刺殺身亡，根據驗屍報告指出，這名憲兵身上刀傷多達11處。

▲雷加（右）新婚僅2個月。（圖／翻攝自Facebook／Rosa Maria Esilio）



來自美國舊金山、現年18歲的納塔勒約斯（Gabriel Christian Natale-Hjorth）與19歲的艾爾德（Finnegan Lee Elder）在義大利當地時間27日清晨，涉嫌刺殺35歲的國家憲兵隊副隊長雷加（Mario Cerciello Rega）遭逮捕。根據《美聯社》報導指出，當時兩人聯絡當地毒販購買古柯鹼，沒想到卻被調包，氣憤的兩人搶走毒販的背包，要求他用100歐元與古柯鹼來交換。

Americans Gabriel Christian Natale Hjorth, 18, and Finnegan Lee Elder, 19 were detained in Rome as officials investigate their roles in the stabbing of a police officer https://t.co/kPbD8RFIr4 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) July 29, 2019

毒販反遭勒索後，選擇報警請警方協助，這時才新婚兩個月、剛度完蜜月的雷加，便與其他隊員穿著便衣準備埋伏逮人。沒想到兩名嫌犯拔腿逃跑，雷加立刻向前追上，就在此時，兩人拿出預藏的刀子朝雷加狂刺，他身中11刀當場身亡。最後警方27日下午在羅馬的一間飯店逮捕兩名嫌犯。

兩人到案後一度表示自己聽不懂義大利文，加上雷加未穿制服，他們以為是黑道要來尋仇，所以才基於自衛攻擊。不過在場的另一名憲兵表示，他們早已表達自己的身分，兩人不但拒捕還拿刀狂刺，根本是蓄意襲警。

▲義大利總理孔蒂出席告別式。（圖／達志影像／美聯社）



雷加的告別式在當地時間29日於羅馬舉辦，上百名義大利民眾前往致意，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）、羅馬市長拉吉（Virginia Elena Raggi）、知名導演艾瓦帝（Pupi Avati）也到場表達哀悼，還有不少人在意外地點獻上鮮花。