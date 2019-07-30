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2遊客登台東麻荖漏步道迷途　警消以手機定位尋獲送下山

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▲▼搜救人員利用林管處提供之定位圖資及路線研判遊客位置。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼搜救人員利用林管處提供之定位圖資及路線研判遊客位置。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼搜救人員利用林管處提供之定位圖資及路線研判遊客位置。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

二名遊客29日結伴同登台東成功麻荖漏步道，因路徑不熟於山區迷途，成功林警及消防人員獲報救援遍尋未果，最後救援人員請迷途遊客利用手機衛星定位資料，30日上午成功尋獲並平安送下山。

台東成功消防大隊29日下午4時30分接獲洪姓及陳姓民眾報案，兩人早上9時前往麻荖漏步道遊玩，因路線不熟悉迷失方向，尋求協助。消防隊會同成功分局及台東林區管理處成功工作站派員協助，一共出動13名搜救人員前往搜尋。29日搜尋步道未果，確認走失人員未在步道範圍內，幸好迷失的民眾電話通訊仍暢通，因天色已晚，搜救人員請民眾將所在位置座標送出並待在原地過夜。30日早上6點再度前往現場救援，順利於上午08：30於座標位置附近尋獲，人員平安下山。

▲▼搜救人員利用林管處提供之定位圖資及路線研判遊客位置。（圖／台東林管處提供，下同）

成功消防隊會同成功分局及林管處成功工作站，一共出動13名搜救人員前往搜救。

台東縣消防局成功大隊蘇泰峰大隊長表示，麻荖漏步道附近山區陡峻，道路崎嶇，電話通訊死角多，增加搜救困難度，所幸走失者能將所在位置座標傳出加上林管處提供精準定位圖資及搜索路線，縮短了搜救的時間。

成功工作站主任張勝傑表示，麻荖漏步道原為當地舊有集水、取水路徑，溯溪而上可達彩虹瀑布下方。步道沿線起伏甚大，穿越山林、翻越巨石、穿越山洞及橫渡溪流，可同時體驗溯溪與森林浴的樂趣。是夏季相當熱門的消暑地點，該步道告示牌於今年度已更新，遊客進入時一定要注意告示，如發現路徑不明顯，應警覺返回，以免憾事發生。

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