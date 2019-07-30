「728遊行」共拘捕49人　45名示威者以「暴動、襲擊」等罪名被起訴

▲728遊行，警方強勢清場。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港28日「全城追究上環開槍」的非法遊行集會活動，再次爆發警民衝突。據悉，港警此行動共拘捕49人，更將以「暴動」、「襲擊」、「藏有攻擊性武器」等罪名對其中45人起訴。案件將於明（31）日在香港東區法院審理。

綜合港媒報導，反對修訂《逃犯條例》的衝突越演越烈，在728的集會，香港警方共拘捕了49人。據悉，警方今（30）日徵詢律政司意見後，決定起訴45人，其中44人涉及包括「暴動」、「襲擊」罪及1人涉嫌「藏有攻擊性武器」，而明日（31）日早上在東區裁判法院審理。

據港警的通報稱，28日在上環及西環的非法遊行集會活動中，激進示威者用極端暴力手段衝擊警方，包括從高處投擲路牌及重物，發射鋼珠，甚至將載滿紙皮的手推車點燃後推向警察等方式衝擊防線，對警員構成嚴重威脅。一直到了午夜，警方才清場完畢，但在現場檢獲遺留下來的大批致命武器。

此外，有香港市民為抗議港鐵和警方處理「元朗襲擊」的手法，今（30）早進行「不合作運動」，從7點半開始打遊擊突襲不同港鐵站，造成多線路列車服務一度暫停，期間月台安全按鈕被按76次、列車緊急按鈕被按47次。此外，新巴職工會以及巴士業職工會聯盟也響應「全港大塞車」行動。

港鐵總經理鄭群興12點45分出面回應稱，觀塘線、港島線、荃灣線及將軍澳線均受事件影響，期間月台安全按鈕被按76次、列車緊急按鈕被按47次，其中一列在調景嶺站開出往黃埔方向列車滯留車站達1小時，影響其他往來列車。

鄭群興表示，明白部分人有意見想表達，但應該顧己及人，不應阻礙車門；而對於乘客要較長時間等候接駁巴士，希望乘客體諒。