香港校長公然詛咒警察子女「活不過7歲」　梁振英怒批：教育界之恥

▲前香港特首梁振英。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中抗爭持續不斷，更造成社會嚴重撕裂。香港真道書院助理校長戴健暉日前在臉書發文，詛咒所有用過暴力的港警，若有7歲以下的小孩「活不過7歲」，而7歲以上會在「20歲前死於非命」。對此，前香港特首梁振英29日怒批這些惡毒言詞不僅令全香港社會震驚，也可列為「全球教育界之恥」，並認為校方應馬上革除戴健暉的所有職務。

對於助理校長戴健暉的言論，真道書院29日發聲明強調「Alvin Tai」在其私人社交媒體上發表的文字，純屬為他「個人」意見，與本校辦學團體及教職員無關，同時校董會也深感遺憾，會嚴肅跟進，不容此類事件再次發生。

▲梁振英致信鐘嘉樂校監，要求革除戴健暉所有職務。（圖／翻攝梁振英臉書）



前香港特首梁振英29日也在臉書貼出致信真道書院的聲明。他對「鐘嘉樂校監」指出，該校助理校長的惡毒言詞，「不僅令全香港社會震驚，亦大抵可列為全球教育界之恥。此事件不得以『戴的言論純屬個人意見』為辯解，請貴校馬上革除戴健暉所有職務，以儆效尤。」該貼文還吸引7千多人關注。

此外，警察評議會職方協會也致信給「鐘嘉樂校監」，強烈譴責真道書院助理校長戴健暉對香港警察子女作出喪盡天良、滅絕人性的公開詛咒，並批評戴健暉受過高等教育，竟說出禽獸不如的惡毒言詞，實在令專業的教育界老師蒙羞，愧作為人師表。最後他們要求真道書院及教育局嚴肅跟進戴健暉的惡劣行徑，將害群之馬摒棄於香港的學生之外。

▲警察評議會職方協會譴責戴健暉。（圖／翻攝時聞香港臉書）