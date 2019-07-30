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阻人才外流！波蘭宣布「26歲+年薪70萬以下」免18%所得稅　估200萬人受惠

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▲▼波蘭取消200萬青年所得稅。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭宣布取消26歲以下青年所得稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

面對人才外流，各國政府祭出各種福利政策，希望可以把年輕人留在國內。波蘭8月1日推出減免賦稅的新法，取消約200萬名年輕人的所得稅。總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，該國自15年前加入歐盟以來，國內人才便不斷流失，希望這項新法可以給年輕人帶來更多機會，「讓他們在波蘭擁有跟西歐各國一樣的機會。」

波蘭從8月1日起，26歲以下且年收入低於2萬2547美元（約台幣70萬元）的波蘭人，即可免除18%的所得稅，基於波蘭平均年收入略低於1萬5700萬美元（約台幣48萬元）來說，這項補貼受惠層面非常廣，該國政府表示，預計有200萬人享有免稅資格。莫拉維茨基指出，在過去15年中，有170萬人離開了波蘭，「好像整個華沙（Warszawa）的人口都消失了，必須終止這種狀況，年輕人必須留在波蘭。」

▲▼波蘭取消200萬青年所得稅。（圖／達志影像／美聯社）

▲年輕人認為就業機會才是離開主因。（圖／達志影像／美聯社）

根據華沙移民研究中心指出，過去3、4年波蘭開始出現人力短缺的狀況，政府開始意識到，需要阻止人力繼續外流。不過在倫敦就業的基多斯卡（Kinga Kitowska）認為，政府的免稅政策固然優惠，但不足以讓他放棄英國的生活返家，「關鍵是要創造就業機會，開放更多對年輕人有吸引力的行業。」

基多斯卡指出，薪資固然重要，但不是優先選擇。例如22歲的他在倫敦金融業擔任分析師，但是這類型的工作在波蘭並不存在，「你看不到更多機會。」反對黨議員彼得魯（Ryszard Petru）也批評，這樣只會讓企業主變相削減工資，讓年輕員工的薪資「稅後不變」。

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