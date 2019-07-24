大會送上「五星旗」！蘭嶼椰油國小拒拿…波蘭演出自備國旗進場

記者黃苑瑜／綜合報導

台東縣蘭嶼椰油國小「小飛魚文化展演隊」遠赴波蘭參加「國際兒童藝術節」演出，在21日晚間開幕典禮時竟被大會送上「五星旗」，讓現場的師生都相當傻眼，還好小飛魚事前準備了國旗，堅持拿自備的國旗進場，再站上國際舞台、讓蘭嶼文化被看見。

▲蘭嶼椰油國小帶著國旗遠赴波蘭演出。（圖／東森新聞，下同）

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蘭嶼椰油國小於2006年成立「小飛魚文化展演隊」，發展蘭嶼傳統歌舞，呈現獨特的島嶼風光與孩童的天真爛漫，曾獲得多次演出機會及比賽。團隊今年受邀至波蘭參加當地時間7月21日至28日舉辦的國際兒童民俗藝術節，讓蘭嶼的文化被看見，與其他國進行交流。

▲蘭嶼椰油國小於2006年成立「小飛魚文化展演隊」。

然而，在大會準備開始時，小朋友卻發現被分配到的國旗怎麼不是熟悉的青天白日滿地紅，而是五星旗。椰油國小校長陳淑雯指出，「大會發給每個隊伍自己的國旗，我們小朋友把國旗打開的時候，他們就發現為何國旗那麼多星星。」而原本大會堅持不讓他們換上自己帶來的台灣國旗，讓椰油的老師們相當不諒解，經過與大會主席的溝通，才獲准讓小朋友們重新拿回自己的國旗上場。

▲原本被大會分配拿「五星旗」，椰油國小學生堅持拿自己的國旗進場。

針對開幕典禮意外掀起的插曲，椰油國小校長陳淑雯在臉書發文，「衷心地感謝！波蘭新松奇市政府在開幕式當日早已懸掛中華民國國旗，只是開幕式當晚作業誤給五星旗，造成小插曲。請各位還是繼續關注我們的文化國際軟實力交流活動，過度的政治聯想和邦交問題就請放一邊吧！好好欣賞我們的雅美文化才是重點喔。」

網友也紛紛留言，「謝謝你們，是台灣人的驕傲」、「在國外看見自己國家國旗，真的會很開心，很興奮」、「真的太聰明，帶了台灣國旗」、「校長，老師，您們辛苦了，小朋友很棒喔…加油。」