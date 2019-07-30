直播抓狗重摔「壓頭狂毆4下」　觀眾報警他反嗆：打我的財產有錯嗎？

▲ 直播主用手狂打狗狗頭部。（圖／GIPHY）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名訂閱人數達3.7萬人的電玩直播主승냥이涉嫌在直播中毆打及虐待他飼養的狗狗「太陽」，仁川彌鄒忽區警察署接獲通報後於30日宣布，已經展開調查。警方指出，26日晚間接獲報案電話後便開始調查，正透過男子的直播影片確認相關嫌疑。

現年30幾歲的승냥이在28日開直播時不顧眾多網友的眼光，以雙手抓起太陽後一把摔到床上；或是以身體和一隻手將太陽固定住後，另一隻手手掌狠狠打向牠的臉部。他此前便曾以太陽在他吃餅乾時一直盯著看為由，抓住狗狗的頸部狂毆臉部。當時警方接獲網友報案找上門，但他態度理直氣壯，引起公憤。

▲ 男子把狗狗狠狠甩到床上。（圖／GIPHY）

승냥이當時在直播還開著的狀況下回嗆警察，「又有人亂報案了呢。我打的是我自己的狗，這有什麼？我打自己的狗有錯嗎？這是我養狗的方式。請問警察買了我的狗嗎？為什麼口氣這麼差？牠是我的財產，（要怎麼對牠）是我的事。」

警察離開後，승냥이更透過鏡頭對觀眾說道，「我已經警告過了。警察因為你們很辛苦，也不能因為我打自己的狗而對我怎麼樣。我就說了，我的狗我自己會訓練，警察還想怎麼樣？」

승냥이繼續挑釁道，「叫他們每天都去告我虐待動物啊，《動物保護法》只是空有外表的法律而已。沒有人會因為虐待動物受到懲罰，因為好玩而殺了幾十隻貓咪的人也沒被罰啊，這就是我們國家的《動保法》。我就說了我自己會養，干別人什麼事？」還揚言要對報案的人提告。

▼ 太陽經常在男子的直播中出現。