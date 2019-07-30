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日本最快8/2決議「踢出白名單」　南韓提議貿易協商頻被拒

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▲▼日韓,日本,南韓,國旗,日韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本擬將南韓踢出貿易白名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案點燃日韓貿易戰戰火，日本月初才對南韓祭出半導體材料出口管制，大傷3C產業，據傳更準備將南韓從貿易白名單中剔除。南韓外交部30日指出，日本極有可能在8月2日內閣會議中處理《出口貿易管理令》修正案，將南韓排除在享有貿易優惠待遇的國家之外。

南韓外交部30日上午向國會外交統一委員會進行彙報指出，《出口貿易管理令》修正案8月2日經日本內閣會議通過後，經閣療及首相聯名簽署等程序，料將在8月下旬正式生效。

韓方已經要求日本撤回4日起的出口管制及停止推動將南韓排除在貿易優惠名單外，呼籲透過對話及協商等外交管道解決問題。外交部指責，日本將南韓從白名單中剔除屬不當行為，若此事成真將深表遺憾，也預計要求日方積極響應南韓政府的努力，一同解決二戰徵用工問題。

另一方面，南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希29日針對貿易戰問題召開記者會表示，已經向日本經濟產業大臣世耕弘成提議，在8月初將於北京登場的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）部長級會議場邊會談，卻遭日方以「行程緊湊」為由拒絕。

此前，南韓24日在世界貿易組織（WTO）總理事會會議上公開向日方代表提議進行高層談話，但日方並無回應。俞明希指出，韓方隨時準備好與日方對話，希望在RCEP會議期間能有這樣的機會。

俞明希23日起至美國出差4天，與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）及議員、經貿團體及智庫專家會面。她向他們說明，日本動用出口管制相當於將兩國間緊密的經濟合作關係當成解決問題的工具，開啟一次相當危險的先例。

俞明希指出，日方的做法將衝擊美國及全球經濟，因此眼下的狀況相當嚴重，「不僅是日韓兩國，將對包括美國企業在內的全球供應鏈產生負面影響。」

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關鍵字：貿易戰,日韓貿易戰,日韓要聞

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