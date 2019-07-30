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影／4歲男童被「捲車底」拖行200公尺血濺染地　媽目擊慘狀崩潰：是我孩子！

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記者鄭思楠／綜合報導

四川省達州市一位4歲男童日前在社區道路上蹲下穿鞋時，被身後轉彎的白色小車撞上後捲入車底，拖行200公尺才停下。期間小車還經過10根減速丘，一路顛簸不停。肇事男司機曾2次聽見小孩哭聲，後來察覺不對才停下車，才驚覺「自己撞到人了」，立即停車從車底抱出了滿身血的孩子。

據《紅星新聞》報導，男童27日上午10點59分左右從家裡下樓，到路面位置的陰涼處蹲下，正穿鞋。幾秒後，一輛白色小車從孩子身後的拐彎處開來，直接碾過他。事發時，旁邊正好有1位社區管理員看到，立即呼叫同事攔住小車，馬上追趕。小車將孩子捲入車底後一路下坡，途中還經過10根減速丘和4次轉彎。事發後，地上還是血跡斑斑。

▲▼男童被捲入車底拖行200米。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲男童被捲入車底拖行200米。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

目前，男童進入達州市中心醫院ICU治療。醫生表示，「孩子全身多處受傷，但病情暫時穩定。」受傷男童父親稱，事發時讓孩子下樓拿物品給媽媽，「平時孩子都自己下樓4、5次了，之前沒有出現過問題。」孩子被卷到車底時，媽媽還前往圍觀看熱鬧，竟發現是自己孩子，當場崩潰。

肇事司機李姓男子說，當時有感受到顛簸，但以為是在過減速丘，直到聽到有小孩哭聲才發覺，「當時我確實沒有看到人。」

李男說，男童在捲入車底後，褲子被小車的一顆螺絲掛住，一路拖行了200公尺左右才被發現，「後來發現撞到人，立馬開車將小孩和他父母送到達州市中心醫院住院部。」

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4歲男童「捲車底」拖行200公尺血濺染地　媽目擊崩潰：是我孩

關鍵字：車禍,男童,司機,卷車底,濺血

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