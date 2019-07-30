日本可能將南韓踢出「白名單」　雙方將在東協會議談一下

▲一位南韓大學生在日本企業總部門口抗議日本實施的貿易制裁。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

東南亞國家協會將在這周於泰國曼谷展開一系列多方會談，而這次受矚目的焦點之一就是日韓兩國的談話。根據外媒報導，韓國外交部長康京和（Kang Kyung-wha）與日本外務大臣河野太郎（Taro Kono）極有可能藉由區域論壇空檔，針對日本可能實施的貿易報復手段進行對話。

根據《韓聯社》報導，此次談話預期將在8月2日前舉行，因為日本可能先行舉行內閣會議討論是否將韓國從貿易白名單剔除。日本給予貿易白名單上的27個國家購買原物料的許可，這些原物料用途極廣，甚至能製造軍事用品，要是韓國被剔除，國內各大產業預期將會損失慘重。

《韓聯社》收到的匿名消息指出，由於一些變數存在，這場會面是否會出現還很難說，但日韓雙方確實都認為這場會面應該要舉行。一位資深美國官員則說，願意在論壇的空閒之際，舉行一場美日韓的三方會談，該名資深官員指出，「我認為當現場有美國，日本與南韓時，大家一定會想聚在一起討論一下。」他表示，川普總統對於日韓間緊張的局勢非常擔心，因為這樣的局勢會影響三方共同處理北韓去核問題的合作關係。

川普被記者問到該問題時則表示，「處理日韓衝突就像我的全職工作，他們需要我，我就會在。」要是這場會議最後成行，將會是自7月4日，日本對韓國實施三項原物料出口管制後，首次針對該議題正式會面。

▲日韓外交首長7月初禁令實施前在首爾會面。（圖／路透）

日本國內方面則在星期二時表示，為了反制南韓最高法院對於二戰時強徵勞工做出的裁罰，有極大可能把韓國踢出白名單。外務部在30日的一份報告指出，「這項制裁預期會在內閣會議時通過，並會在8月底正式實施。」