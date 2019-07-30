病犬當名犬！黑心商「一晚賣出800隻」　貓狗全身跳蚤吃餿水...地獄繁殖場曝光

▲繁殖場內貓狗住所的環境髒亂。（圖／翻攝自央視，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸網友近日爆料多間黑心繁殖場內幕。山東濟寧市任城區一間無牌工場大量繁殖寵物獲利，一天最多賣出800隻；據悉，該工廠內環境十分惡劣，不僅籠子上佈滿灰塵，連貓狗身上也全是跳蚤，存活率僅有50%，但商人卻照樣販賣，將病犬當成名犬賣出，提高價錢賺取暴利。

據央視報導，一名網友上個月在網路上PO文，揭露繁殖場的黑心面貌，內容詳盡描述貓狗所住的惡劣環境，引起媒體關注。據悉，除了山東濟寧市以外，江蘇如皋也充斥著許多地下繁殖場，在蔡盪村蔡盪橋北側，有一個毫無相關證照手續的地下寵物交易市場。

▲▼網友上個月在網路上爆料寵物黑心交易內幕。

據悉，每隻貓、狗的售價約在200至500元（901-2254元）左右，而且一個晚上就能賣出700-800隻狗。一名寵物販賣商透露，一隻生病的牧羊犬賣300元（台幣約1352元），但只要還活著，就能當成名犬轉手賣掉，而且至少能賺上幾千人民幣，出生證明隨便寫都可，寵物健康免疫證花100元（台幣約450元）即可隨時辦理。

▲商人每天給貓狗吃的食物成本極低。

此外，該地被販賣的貓狗大多數都沒打疫苗，因為販售的價格才200-300元（901-1352元），若打三針疫苗根本無法賺到錢，因此地下交易商便省略這道手續。除此之外，為了讓成本更低，商人每天用雞腸和稻糠來餵食，平均一隻狗的食物成本不到1元就解決（台幣約4.51元），黑心交易內幕令人髮指。

據大陸相關法例規定，無論是屠宰、出售，還是運輸，都需動物衞生監督機構實施檢疫，並拿出檢疫證明，不過這些大量繁殖貓狗的商人卻從不給貓狗打疫苗，這幾年更無人監管，讓這樣的亂象加劇。對此，江蘇如皋市市場監督管理局則表示，這些販賣貓狗屬於個人行為，不在市場監督的管轄範圍。