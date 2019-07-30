▲內湖分局副分局長李兆欣，宣講交通安全。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

交通事故不時發生，台北市內湖警分局26日在內湖區公所舉辦「守望相助巡守管理員」任務講習，透過實際案例分享，讓現場近200人不斷點頭如搗蒜，紛紛驚呼，原來交通安全觀念真的非常重要！

經統計，台北市今年1月至6月A1類交通事故以「機車」發生最多、「行人」次之；並分析出機車肇事主因以「違反號誌管制（未依號誌指示左轉、闖紅燈）」及「駕駛失控或涉嫌超速」最多；行人肇事主因則以「車輛不禮讓行人」及「行人不依規定行走行人穿越道」為大宗。顯見汽、機車駕駛及行人的交通守法觀念仍有待加強。

內湖分局透過這次任務講習的機會，講授路權、交通安全常識及防禦駕駛等宣導內容，除了希望參加講習的守望相助巡守隊員能有正確交通安全觀念外，包括勿酒駕、勿超速及禮讓行人等，也盼能成為交通安全宣導種子，在各鄰、里之間扎根發芽，喚起大家對交通安全的重視。

▼內湖分局舉行「守望相助巡守管理員」任務講習，宣導正確交通安全觀念。（圖／記者孫于珊翻攝）

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