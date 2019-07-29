手提袋裡有圓圓的…「攝狼」現身美妝特賣會　偷捕捉裙底春光

記者孫于珊／台北報導

台北市信義區26日有「攝狼」出沒！某百貨公司的美妝特賣會上，一名提著提袋的中年男子鬼鬼祟祟地在穿裙子的女性後方來回游移，並不時地往提袋裡瞄。一旁眼尖的女員工發現，趕緊用手機錄影蒐證，並通報警方處理，也將此事PO上Dcard，提醒喜愛特賣會的女性，在選購時要多加堤防，注意貴重物品及自身安全。

▲信義區百貨特賣會驚現「攝狼」！黑色手提袋裡藏鏡頭，偷拍女子裙下風光。（圖／翻攝自Dcard）

原PO發文指出，在特賣會上，她驚見一名手持黑色袋子的男子不斷貼近女性客人，而袋子裡有顆圓圓的鏡頭！於是她馬上拿起手機錄影存證，並連絡百貨主管幫忙報警。蒐證過程中，原PO表示她很緊張，怕對方發現後逃跑，所幸警察不到10分鐘就趕來了。她道歉並澄清，當下沒辦法阻止「攝狼」，是因為如果對方找理由說沒有偷拍，或是指控遭誣賴，不就衰了。

經警方調查，男子的攝影機過熱，鏡頭裡的SD卡無錄到任何東西，加上此案為告訴乃論，被偷拍女子不提告，因此不成案，警方將男子帶回所裡，訊後即讓男子離去。原PO提醒女性朋友們，「不管怎麼樣，多注意身旁的人事物，不要看到化妝品賣的很便宜就什麼都不顧了！」

▼警方獲報後趕抵現場，但發現男子沒錄到東西，因此不成案。（圖／翻攝自Dcard）

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