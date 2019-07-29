　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手提袋裡有圓圓的…「攝狼」現身美妝特賣會　偷捕捉裙底春光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

台北市信義區26日有「攝狼」出沒！某百貨公司的美妝特賣會上，一名提著提袋的中年男子鬼鬼祟祟地在穿裙子的女性後方來回游移，並不時地往提袋裡瞄。一旁眼尖的女員工發現，趕緊用手機錄影蒐證，並通報警方處理，也將此事PO上Dcard，提醒喜愛特賣會的女性，在選購時要多加堤防，注意貴重物品及自身安全。

▲▼信義區百貨特賣會驚現「攝狼」，手提袋貼近偷拍裙底風光。（圖／翻攝自Dcard）

▲信義區百貨特賣會驚現「攝狼」！黑色手提袋裡藏鏡頭，偷拍女子裙下風光。（圖／翻攝自Dcard）

原PO發文指出，在特賣會上，她驚見一名手持黑色袋子的男子不斷貼近女性客人，而袋子裡有顆圓圓的鏡頭！於是她馬上拿起手機錄影存證，並連絡百貨主管幫忙報警。蒐證過程中，原PO表示她很緊張，怕對方發現後逃跑，所幸警察不到10分鐘就趕來了。她道歉並澄清，當下沒辦法阻止「攝狼」，是因為如果對方找理由說沒有偷拍，或是指控遭誣賴，不就衰了。

經警方調查，男子的攝影機過熱，鏡頭裡的SD卡無錄到任何東西，加上此案為告訴乃論，被偷拍女子不提告，因此不成案，警方將男子帶回所裡，訊後即讓男子離去。原PO提醒女性朋友們，「不管怎麼樣，多注意身旁的人事物，不要看到化妝品賣的很便宜就什麼都不顧了！」

▼警方獲報後趕抵現場，但發現男子沒錄到東西，因此不成案。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼信義區百貨特賣會驚現「攝狼」，手提袋貼近偷拍裙底風光。（圖／翻攝自Dcard）

【更多新聞】

影／突往內側切！重機騎士擦撞汽車摔飛　口鼻噴血搶救4小時身亡

愛不到就詛咒！他深夜衝心儀女住家　噴漆「無情有報應」

影／肇逃！白車駕駛急右切　害騎士摔車滑超遠「翻滾好幾圈」

ET快訊
20名團購者主動自清　6檢察官前往國安局「秘密地點」隔離偵訊
剛考上大學…18歲女生淡水飯店「打工5天」離奇死亡！哥陪驗屍
快訊／威力彩「頭獎14億」號碼出爐！中了立刻退休享受人生
花700住膠囊旅館！「魔音轟耳一晚」她失眠：真他X的　網雷爆

關鍵字：偷拍,攝狼,信義區,百貨公司,特賣會,攝影機,鏡頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男開賓士路上猛開3槍！警4小時追上「包圍槍戰」…他當場斃命

快訊／朴子交流道嚴重車禍4車連環撞　1人雙腳當場截斷

快訊／高雄警爬山突昏厥！搶救3小時亡　同仁淚崩：才剛升階

台中驚悚車禍畫面曝光！婦雨天過馬路被撞死　好心女幫忙撐傘

獨／闖列車長室抽菸玩折疊刀　光頭刺青男：你想打我嗎？我又沒要殺人

影／夫帶女員工回家嘿咻1個月12次　妻反擊交4片光碟「主臥室錄6小時、5小時」

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3323元　別做3個動作保荷包

剛考上大學…18歲女生淡水飯店「打工5天」離奇死亡！哥陪驗屍慟：媽媽剛走

手提袋裡有圓圓的…「攝狼」現身美妝特賣會　偷捕捉裙底春光

課後接送司機猥褻小五童　她驚爆：叔叔隔著衣服摸我胸

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

剛考上大學…18歲女生淡水飯店「打工5天」離奇死亡！哥陪驗屍慟：媽媽剛走

手提袋裡有圓圓的…「攝狼」現身美妝特賣會　偷捕捉裙底春光

課後接送司機猥褻小五童　她驚爆：叔叔隔著衣服摸我胸

館長、吃屎哥格鬥是比賽　警駁詹江村「圍事」說：沒有違法

愛不到就詛咒！他深夜衝心儀女住家　噴漆「無情有報應」

再傳槍響！高市刑大南投逮人遭開槍　警狂射9連發反擊...毒販中3槍命危送醫

毒販開賓士撞死肉販「車夾斷腿」逃逸　判刑8年慘賠近9百萬

WISH飆180緊咬賓士AMG！寶媽刑警飛車追緝槍手　笑稱：這是日常

酒後爆衝突！他不爽被揍「一口咬斷」表弟手指　現場遺留碎肉與指甲

北市刑大邀阻詐銀行員座談　「假檢警詐騙」仍居大宗

救貓救狗不稀奇　救馬倒是頭一遭

趙小僑條件好就差胸線！　孫德榮「隆乳我付錢」：事業才會開

李奧納多過氣、小布變臨演！《從前，有個好萊塢》暴力與殘酷

雷／馬俊麟《大時代》衝婚禮搶回王瞳！　竟得這下場…粉絲：心碎了

馬大偉解盤／勇士@國民　「拆」莊買小分

U12世界盃／迎接複賽硬戰　中華隊頻換將抓出可用之兵

女性私密處「長痘痘」　有這2個徵兆恐是癌症病變

Dior的AirPods保護套好美！經典緹花＋頂級小牛皮　扣到手袋上變最奢華配件

快訊／20名團購者主動自清　6檢察官前往國安局「秘密地點」隔離偵訊

SBL新賽季會議8月7日展開　續用雙洋將可能性高

社會熱門新聞

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

好心收留已婚朋友「住樓上房間」..

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小..

快訊／台中男路上猛開3槍！警包..

台中賓士男斃命　生前視訊求照顧..

台北港貨櫃橋式機電梯突墜落　維..

重機騎士突往內側切！擦撞汽車重..

俏護士爬上名醫床　抱小孩找上門

台中驚悚車禍畫面曝光　婦過馬路..

快訊／朴子交流道4車連撞　1人..

女刑警無懼飆速180公里追槍手

71歲郭粉連署遭痛毆　驚喊：韓..

模擬「被」海扁！吃屎哥扮館長喊..

獨／闖列車長室抽菸玩折疊刀

更多熱門

相關新聞

揪行動電源偷拍　櫻花妹討賠8.5萬

一名在日本知名紅燈區歌舞伎町上班的女網友「鴨なす」，本月20日在個人推特PO文抱怨，先前接到一名男客（以下簡稱A男），對方將「行動電源」擺在枕頭旁邊，過程中還一直調整擺放方式，她覺得很奇怪，完事後趁對方不注意把行動電源拿起來檢查，這才發現那是針孔攝影機，氣得要求賠償30萬日圓，或者乾脆直接警局見。

男師如廁逮偷拍狼　手機都「拉屎」影片

中年男欣賞6旬女　偷窺洗澡LIVE秀

色男手機放浴室　偷拍女室友洗澡

街邊店被打趴　專家：要振作得靠兩大經營法則

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面