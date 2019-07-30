淚溝與眼周使用小分子玻尿酸　王正坤：要防止眼睛腫塊

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，示範眼睛周圍注射小分子玻尿酸的注射技術，並提醒要防止眼睛腫塊發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

注射玻尿酸改善臉部靜態皺紋風行已久，臉部的每一塊皮膚厚度皆不同，適合使用不同分子量的玻尿酸，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，在「玻尿酸醫學研討會」中，示範眼睛周圍注射小分子玻尿酸的注射技術，並提醒要防止眼睛腫塊發生。

王正坤醫師指出，眼皮非常薄，如果注射大分子玻尿酸容易產生眼下腫塊，反而造成眼下突出物就像一條毛毛蟲，眼睛周圍比較適合使用小分子玻尿酸，比較柔軟，比較不會結塊。

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本次玻尿酸醫學研討會除了專家學者演講之外，還包含臨床實際操作課程，讓與會醫師觀摩不同講師的注射技術後，親自下場注射，感受不同玻尿酸的阻力與注射力道拿捏。王正坤醫師在示範注射技術時，一邊注射，一邊提醒與會醫師，注射玻尿酸時除了預防血管栓塞的副作用之外，也要慎選玻尿酸的分子量大小與注射位置的深淺。

王正坤醫師表示，玻尿酸的物理特質包含黏性Viscosity與彈性Elasticity，大分子量的玻尿酸黏性較高，交聯程度越高的玻尿酸彈性就越高。臉頰的皮膚很厚，眼皮很薄，兩者厚度相差10倍以上，大分子量的玻尿酸適合注射在臉頰厚皮處，小分子量的玻尿酸適合注射在很薄的眼皮處。如果把大分子量的玻尿酸注射在很薄的眼皮處，常常會看到眼皮下方有玻尿酸腫塊，或呈現藍色陰影的「廷得耳效應」。

王正坤醫師說，注射時要避免注射太淺，注射太淺也會造成腫塊。如果產生玻尿酸腫塊的副作用，可以使用玻尿酸降解酶溶解玻尿酸腫塊，此種實作型的醫學研討會，在國內外風行多年，透過演講教學與實際操作，融合學識與技術，可以更快提升醫療品質。