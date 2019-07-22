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王正坤號召台南醫界成立後援會　力挺王定宇競選連任

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▲前台南市醫師公會理事長、中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤醫師，號召成立王定宇醫療界後援會，全力支持王定宇立委競選連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市醫師公會理事長、中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤醫師，號召成立王定宇醫療界後援會，全力支持王定宇立委競選連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

多次輔選總統大選、台南市長選舉與立委選舉的王正坤醫師，於7月21日晚上邀請台南市醫師公會歷任理監事、診所醫師與成功大學EMBA校友聚會，成立王定宇醫療界後援會，全力支持王定宇立委競選連任。

王正坤醫師曾任台南市醫師公會理事長、中華民國醫用雷射光電學會理事長、大台南觀光聯盟理事長、台南一中家長會長、後甲國中家長會長與東光國小家長會長，在醫界與社會各界相當活躍。王定宇與王正坤是長榮大學博士班的同班同學，一起讀書，一起參與社會事務，也都是成功大學EMBA校友，兩人同學情誼深厚，長期互相支持。

王正坤醫師指出，王定宇每天在談話性節目發表論述，是台灣政壇名嘴，於立法院擔任外交及國防委員會召集委員，積極拓展台灣外交與加強台灣國防實力，一邊從政一邊讀書，今年獲得國立台北大學博士學位，是國內高知名度的政治人物。

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與管理學博士，創辦藝群醫學美容集團，旗下有6家診所與1家Dr.藝群保養品公司，在產官學方面都有傑出的成就。王正坤聚集醫界、企業界、成功大學EMBA校友會與社會各界的力量支持王定宇競選立委連任。

▲前台南市醫師公會理事長、中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤醫師，號召成立王定宇醫療界後援會，全力支持王定宇立委競選連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王定宇醫療界後援會由王正坤醫師出任會長，台南市醫師公會前理事長黃仁享出任榮譽會長，副會長有台南市診所協會理事長鄭熙騰醫師、溫哲暉醫師、陳育堂醫師、謝仁釗醫師、江錫輝醫師與曾燦雄醫師。後援會顧問皆為王正坤醫師的成大EMBA同班同學，有台南市廢棄物清除處理商業同業公會理事長曾新吉、台南榮譽觀護人協進會理事長李瑞煌與企業界黃聰貴。

王定宇在席間向台南醫界、企業界與社會各界報告台南市高鐵站區、沙崙智慧綠能科學城核心區、商業區、產業研發專區、中央研究院南部院區、工研院院區、台南交通大學校區、自駕車試驗場域暨智慧綠能行控中心、台南會展中心兼小巨蛋、高鐵站交通路網、高鐵站周邊生活住宅區、高鐵站沙崙國中轉型成雙語學校。最後談及，國家各種研究中心移動到台南高鐵站區，將會帶來高薪人口增加與生活品質提高。

▲前台南市醫師公會理事長、中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤醫師，號召成立王定宇醫療界後援會，全力支持王定宇立委競選連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

與會醫師紛紛表示，最近去台南高鐵站搭車，站在高鐵月台上，就可以看見高鐵站旁邊的大型建築物林立，各項數十億元的政府工程在台南高鐵站動工，帶動台南發展。王定宇立委也表示，政府正在用心把台南建造成科技城市，所有國家級的研究機構，將會把台灣高鐵當作捷運，由台北南港上車，2小時後，在台南高鐵下車，馬上到達台南的國家研究機構，進行研究、會議與工作，帶動台南經濟蓬勃發展。

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關鍵字：王正坤,台南醫界,後援會,王定宇,2020大選,民進黨

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