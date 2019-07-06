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世界美容醫學大會　王正坤醫師演講台灣醫美經營管理優勢

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▲中華民國醫用雷射光電學前理事長王正坤醫師，受邀演講「台灣醫學美容經營管理優勢」，讓台灣醫美經營管理優勢揚名國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華民國醫用雷射光電學前理事長王正坤醫師，受邀演講「台灣醫學美容經營管理優勢」，讓台灣醫美經營管理優勢揚名國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界美容醫學大會IMCAS 2019亞洲會議於7月5日至7日在印尼峇里島舉行，世界各國醫師參與盛會，中華民國醫用雷射光電學前理事長王正坤醫師，受邀演講「台灣醫學美容經營管理優勢」，讓台灣醫美經營管理優勢揚名國際。

根據市場預估，到2026年，全球醫學美容市場會達到240億美金，約台幣7500億元，包含雷射除斑、肉毒桿菌素除皺、玻尿酸注射隆鼻、埋線拉皮、整形手術與減脂等。近幾年，全球醫學美容醫師紛紛擴大營業規模，結果遇到類似的發展障礙，紛紛提出問題向王正坤醫師請教台灣經驗，讓台灣醫美經營管理優勢揚名國際。

▲中華民國醫用雷射光電學前理事長王正坤醫師，受邀演講「台灣醫學美容經營管理優勢」，讓台灣醫美經營管理優勢揚名國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與管理學博士，向外國醫師演講醫學美容產業分析、競爭力分析、資源基礎觀點（RBV）分析、如何發展診所的核心職能、創造核心價值、發展核心競爭力與企業策略擬定。台灣醫學美容產業已經發展20多年，成為成熟市場，最近頻頻發生競爭力不足的診所倒閉，因此醫學美容診所必須擁有關鍵成功因素，包含卓越領導、良好口碑、知情同意、品牌組合、合作夥伴、優秀團隊、充足資金、全球曝光度、精緻管理與創新理念。在演講當中，外國醫師紛紛發問如何處理經營管理問題。

印度醫師表示他在印度有18家連鎖醫美診所，但是現在遇到發展瓶頸，導致獲利下降，醫美診所經營管理，到底是要聚焦在一家獲利很好的大型診所，還是要廣設據點，企圖讓每一家診所都能夠獲利，他發現他在印度的診所越開越多，也導致越賠越多。營業額上升，但是成本增加更快，導致獲利下滑，反而造成財務負擔，請教如何突破。

印尼醫師表示他有好幾家診所，但是擴大經營以後，管理困難，請教如何處理員工衝突。有位印尼名醫表示，每次忙著看診，就沒有辦法分心管理。他看診時，病人就很多，聘請其他醫師看診，病人就變少，怎麼辦？另外一位印尼醫師發問，他嘗試要開第二家診所，非常辛苦的摸索管理制度，他自己到底是要選擇在一家診所看診，或跑2家診所看診。很多外國醫師想要初次設立一家醫美診所，到底該如何掌握重點。更有外國醫師抱怨說，創業開診所很辛苦，年老的醫師如果想要多活5年，乾脆不要出來開診所，繼續擔任受僱醫師就好。

▲中華民國醫用雷射光電學前理事長王正坤醫師，受邀演講「台灣醫學美容經營管理優勢」，讓台灣醫美經營管理優勢揚名國際。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師以他現任藝群醫學美容集團董事長，旗下有6間藝群診所與Dr.藝群保養品，累積20多年的管理經驗，很有耐心地回答每位外國醫師問題，獲得醫師們很好迴響。

社群媒體與網路傳播發達，也影響到醫學美容業者，約旦醫師上台演講時，直接指出2019年的全球社群媒體滲透率第2名是「台灣」，台灣社群媒體滲透率高達百分之89，比美國的百分之70還高很多，代表台灣民眾幾乎都在使用社群媒體。而社群媒體與網路傳播，常常有正面評價與負面評價。

愛爾蘭的醫美業者，分享經驗討論如何處理社群媒體惡意攻擊的負面評價。王正坤醫師表示，醫美業者不要過度依賴行銷廣告，不要強迫患者消費，要秉持誠信原則，對於各種醫學美容的副作用，要事先告知患者，等患者簽署知情同意書，再進行治療，自然可以減少糾紛，減少負面評價，只要用心保護醫美病人安全，相信病人是會有感受的。

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關鍵字：美容醫學,王正坤,演講,台灣醫美,經營管理

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