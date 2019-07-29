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夏天炎熱多汗 miraDry儀器治療多汗症免開刀痛苦　但要避免臂叢神經損傷

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▲多汗症醫學研討會在台北舉行，邀請美國知名整形外科醫師Dr. Jennifer Harrington演講免開刀的miraDry清新微波儀器治療腋下多汗症技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲多汗症醫學研討會在台北舉行，邀請美國知名整形外科醫師Dr. Jennifer Harrington演講免開刀的miraDry清新微波儀器治療腋下多汗症技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

多汗症醫學研討會在台北舉行，邀請美國知名整形外科醫師Dr. Jennifer Harrington演講免開刀的miraDry清新微波儀器治療腋下多汗症技術，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師受邀參加盛會，與美國醫師進行深度醫學討論，傳播正確多汗症治療知識，預防副作用，嘉惠國內民眾。

王正坤醫師指出，夏天高溫炎熱多汗，汗水直流，腋下溼答答並且發出異味，是很多人的困擾，最常在媒體曝光，襯衫腋下濕成一大片高雄市長韓國瑜，在炎熱的環境跑行程，腋下溼答答成為常態。

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▲多汗症醫學研討會在台北舉行，邀請美國知名整形外科醫師Dr. Jennifer Harrington演講免開刀的miraDry清新微波儀器治療腋下多汗症技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，汗水的分泌來自於小汗腺，而狐臭異味來自於大汗腺，也就是頂漿腺，這兩種汗腺分泌不同的液體。早期採用交感神經手術來治療多汗症，卻容易發生出汗轉移位置的副作用。現在使用外科手術方式，切開腋下皮膚，把腋下皮膚翻出來，用各種手術器械把皮膚底下的汗腺一一刮除，再縫合起來。但是手術需要數週的恢復期，腋下需要長期夾著大塊的棉花紗布壓迫手術部位，防止血腫。

塗抹止汗劑治療多汗症，只能暫時止汗，局部注射肉毒桿菌素在出汗部位，價格比較便宜，止汗維持時間大約3到6個月，療效過後，需要重複治療。而美國推出微波儀器miraDry清新微波來治療多汗症，沒有傷口，不用開刀，減少手術困擾、加速癒合與縮短停工期，但是部分患者仍然會有腫脹、瘀血等副作用。

由於微波儀器miraDry來自美國，因此美國有更多的多汗症病人治療經驗，美國醫師Dr. Jennifer Harrington表示，大部分的美國多汗症病人，多是千禧世代（Millennials）的年輕人，這群年輕人喜歡亮麗光鮮的外表，多用智慧型手機溝通，常常上網，這些人不見得有醫學美容的經驗，但是很會上網收集資訊與交換意見。美國醫師Dr. Jennifer Harrington詳細介紹miraDry清新微波儀器的原理，使用微波加熱真皮與脂肪交界處的脂肪層，達到60到70度C。而汗腺剛好位在真皮與脂肪交界處，汗腺就被加熱破壞掉，造成減少出汗。而表面皮膚受到探頭冷卻系統保護，當脂肪層達到70度C時，皮膚表面只有15度C，可以保護皮膚免於燙傷。在真皮下方與脂肪交界處的組織都會被加熱破壞，包含小汗腺、大汗腺與毛髮，所以也達到除汗、淡化異味、除毛的功能，美國食品藥品管理局(FDA)也隨著不同年代，核准了miraDry儀器的不同功能。

中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，現為藝群醫學美容集團董事長，特別重視預防副作用，也擁有很多miraDry清新微波治療多汗症的經驗，特別與美國醫師Dr. Jennifer Harrington進行深度討論，兩人的共識相似，腋下多汗症使用miraDry清新微波治療的腫脹與淤血都是會復原的，但是最嚴重的傷害是「臂叢神經損傷」，將會導致手臂的運動與感覺功能都受損。

避免受損的方法，就是要注射大量的腫脹麻醉藥物液體，把腋下的皮膚往上墊高，讓腋下皮膚腫得像麵包，讓皮膚遠離脂肪層下方的臂叢神經，當儀器探頭貼著皮膚往下加熱時，就不會加熱破壞臂叢神經。

對於很瘦的病人，缺少大量腋下脂肪來保護臂叢神經，就要打入更多的腫脹麻醉液體，讓腋下組織膨脹，加大皮膚與臂叢神經的距離。小朋友的腋窩太小，儀器的探頭太大，無法完全吸附在腋窩，會造成灼傷與無法預期的副作用。美國醫師Dr. Jennifer Harrington對於自己治療的病人當中，曾經發生一例暫時性的臂叢神經損傷，後來慢慢復原，醫病雙方都鬆了一口氣。

王正坤醫師提醒，醫師永遠要有風險概念，於miraDry儀器操作過程必須避免傷害臂叢神經，臂叢神經受損之後，會發生上臂無力或癱瘓，臂、手或腕失去肌肉控制能力以及臂或手缺乏感覺，要特別注意。

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關鍵字：夏天炎熱多汗 miraDry儀器,多汗症,臂叢神經,王正坤

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