黃國昌搶備位市長？柯文哲：我都還沒走你們就在講

記者陳家祥／台北報導

時代力量立委黃國昌近來爆料國安局私菸案，大大打擊民進黨聲勢，也讓外界關注未來「大小綠」的合作；目前傳出，黃會與台北市長柯文哲合作，在未來補位選台北市長。對此，柯文哲受訪表示，「我都還沒走、我還在做，你們就已經在講了，實在是…。」

綠黨的桃園市立委王浩宇預測，近來勤打私菸案的時代力量立委黃國昌不敢在新北市汐止區競選連任，加上歷來完全避免批評柯文哲，如大巨蛋等五大弊案，確實頗不正常，未來可能會與柯文哲合作，補位選台北市長。

「我不曉得，老實講我很久很久沒有看過黃國昌」，柯文哲30日受訪表示，其實時代力量的支持者70%還是支持他，因為時代力量還是年輕人支持的政黨，所以本來支持者重疊就很厲害。

至於是否會和黃國昌合作？柯文哲反問，看他要合作什麼；若是合作選台北市長？柯文哲苦笑說，「我都還沒走、我還在做，你們就已經在講了，實在是…」。而黃國昌跟同黨立委林昶佐誰比較適合台北市長？柯文哲說，林昶佐應該還是會繼續選萬華區立委，「這種…，我常說事情發生在煩惱，緊張什麼？」

媒體追問，備位市長人選是否也會考慮「友柯」的民進黨議員高嘉瑜？柯文哲笑說，還是支持高嘉瑜先選港湖的立委；但柯最後又說，備位市長還沒有人選，「想了很久沒有想出來。」



▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）