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石垣島旅遊遇車禍2個月後身亡　法官認「病死」保險免賠200萬

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▲▼日本石垣島。（圖／翻攝Google Map）

▲蕭姓男子到石垣島旅遊卻發生車禍，事發2個月後死亡，保險公司拒付理賠金。（圖／翻攝Google Map）

記者黃苑瑜／台北報導

蕭姓男子到日本石垣島旅行發生車禍，返台先被送往署立基隆醫院，而後轉診至台北萬芳醫院治療，仍敵不過死神於事發後2個月死亡。家屬認為，蕭男是因為車禍受傷感染致死，但保險公司認為他是死於肺炎，拒給付200萬個人旅行綜合保險理賠金，家屬對此提告，台北地院駁回；家屬不服上訴，但高等法院仍判家屬敗訴。

判決指出，蕭男於2016年5月24日到石垣島旅行發生車禍，造成肢體多處挫傷、閉鎖性骨折、右肺挫傷出血等傷害，於同年7月16日死亡；而他在出發前有投保個人旅行綜合保險、海外突發疾病健康保險，身故保險金額為200萬元。然而保險公司認為，蕭男死亡證明書記載為「自然死亡」，原因是「肺炎併呼吸衰竭及多重器官衰竭」，並非意外死亡，因此拒給付保險金。

家屬指出，蕭男於出國前身體狀況良好，肺癌病情穩定，且2014年至2016年間均無就醫或治療紀錄，車禍發生前也沒肺炎跡象，是因車禍造成肺部腫塊、挫傷出血致死，肺炎是住院後發生，肺部功能喪失與車禍有直接關係。

案經高院審理認為，日本沖繩縣交通事故證明書、診斷書記載蕭男「右肘關節打撲、腰部打撲（擦挫傷）」；但萬芳醫院的死亡證明書勾選是「自然死亡」，直接引起死亡疾病或傷害記載為「肺炎併呼吸衰竭及多重器官衰竭」，對於死亡有影響的疾病或身體狀況為「肺癌」。

此外，蕭男於萬芳醫院的門診紀錄、檢查報告顯示肺部惡性腫瘤已超過5年，階段治療結果為穩定狀態，仍須定期追蹤，且臨床醫學輔助判斷癌症之標準包含CA199腫瘤標記指數為68，及CEA癌胚胎抗原檢查指數為6.75，皆高於標準值，可見蕭男在車禍發生前3個月仍有就醫追蹤，癌症並未痊癒。

高院認定，蕭男死亡與車禍無關，不符保險契約的「非由疾病引起之外來突發事故」情況，4名家屬各請求50萬元無據，因此維持原判決，保險公司免賠200萬元。

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關鍵字：日本,石垣島,車禍,家屬,保險公司,萬芳醫院,肺炎,肺癌

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