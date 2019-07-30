暑期赴日旅遊劇增！日本開放部分陸客30日起可辦「網簽申請」

▲赴日旅遊越來越收到陸客歡迎。（圖／pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

大批陸客暑假期間選擇了日本作為旅行目的地。為緩解簽證辦理工作量，日本外務省30日起將對部分單次赴日的大陸團體遊客簽證開啟網上申請模式。此舉被指是基於陸客劇增而採取的措施，旨在提高發證業務的效率。

據共同社報導，日本外相河野太郎表示，「日本外務省將在網上受理部分以觀光為目的訪日中國人的簽證申請。」

報導稱，網簽物件是指有效期內單次赴日，並且逗留15天以內的團隊遊簽證。網上申請簽證業務暫時僅適用於通過部分旅行社向北京日本駐華大使館辦理業務的簽證，之後再擴大至向上海等其他駐華大使館申請的簽證及個人簽證。

除此之外，針對所有取得觀光目的單次入境簽證的陸客，明年4月起還將廢除粘貼在護照上的簽證貼紙，引進電子簽證（E簽證），視運用情況還將考慮推廣至其他國家。

報導指出，日本面向陸客的簽證發放量從2013年約97萬件增至2018年約545萬件，占對外國人簽證發放總量的近8成。

報導還稱，北京日本大使館表示，「最近僅團隊遊的簽證申請，每天就有2紙箱的材料需要審核。」另外，辦理手續的一位旅行社女員工29日還稱，「暑假的申請尤其多。」