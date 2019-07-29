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嘉縣府積極改善環境衛生　髒亂熱點將由專人監控

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▲▼ 嘉縣府積極打擊縣內髒亂區域，縣長翁章梁針對特殊地區要求裝設監視設備。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉縣府積極打擊縣內髒亂區域，縣長翁章梁針對特殊地區要求裝設監視設備。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁上任後積極推動村里環境改善，29日由環保局長張根穆陪同前往朴子市德興里堤防一處髒亂點進行視察，由於該地區髒亂情形與以往雜草叢生、環境髒亂的情形不同，而是民眾或工廠惡意將農業廢棄物、營建混合物任意棄置人煙稀少的堤防，他指示相關單位於該地區裝設監視器，由稽查人員進行監管，未來若發現民眾或業者違法來傾倒，必嚴懲重罰，依法辦理。

▲▼ 嘉縣府積極打擊縣內髒亂區域，縣長翁章梁針對特殊地區要求裝設監視設備。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉縣府積極打擊縣內髒亂區域，縣長翁章梁聽取簡報。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，上任以來一直推行的新環境改善理念「庄內就是咱A厝內」，自從髒亂點改善實施後，就指派環保局、鄉鎮公所清潔隊全面徹查並排定期程清理，他說第50處髒亂點是由社區反應的案件，稽查人員到現場發現一堆營建混合廢棄物及民生垃圾，更有被燃燒過的痕跡。

▲▼ 嘉縣府積極打擊縣內髒亂區域，縣長翁章梁針對特殊地區要求裝設監視設備。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲ 嘉縣內髒亂區域，部分為民眾與特殊業者所丟棄。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁強調，家園的維護並非把垃圾丟棄到人煙稀少或沒人看見的地方就是乾淨，他譴責心存僥倖特意違法亂丟的業者，也下令環保局要裝設監視設備，揪出害群之馬，縣府也全力協助恢復縣內每個髒亂點，還給民眾一個乾淨的家園。

環保局長張根穆提到，環保局將會加強查緝不法，若發現民眾違法棄置廢棄物，一般廢棄物部分會依廢棄物清理法最高處6,000元罰緩，棄置事業廢棄物類別，依法最高將可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金，民眾千萬不要有僥倖的心態，將一時方便造成環境生態的破壞，也將帶來嚴重的法令制裁。

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