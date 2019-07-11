科技防疫新亮點！　 環保局出動空拍機讓隱性孳生源無所遁形

▲台南市環保局進行科技防疫，出動空拍機在本土革熱確診病例居住的永康區甲頂里，高空尋找孳生源，空拍機民宅頂樓貯水塔蓋掉落等隱性孳生源。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局以科技進行防疫，趁下雨空檔出動空拍機在第1例本土革熱確診病例居住的永康區甲頂里，高空尋找孳生源，空拍機發現一處天溝阻塞及一處菜園保麗龍盒積水、4個民宅頂樓貯水塔蓋掉落，後續將移請區公所輔導住戶改善。

環保局長林淵淙表示，目前空拍範圍以拍攝甲頂里住屋上方為主，希望透過地毯式拍攝蒐證，找出地面上難以發現的隱性孳生源，發揮科技巡查優勢，找出不易發現的死角。同時向交通部民航局申請禁航區空拍機使用，進行大範圍登革熱個案居住地或活動地周圍頂樓隱性孳生源清查作業。

環保局長林淵淙呼籲，社區已有登革熱病例也莫恐慌，登革熱防治的不二法門就是清除孳生源，只要每天住家內外「巡、倒、清、刷」清除積水容器，做好自身防護，定期巡查住家天溝、頂樓陽台或水塔，居家頂樓不要堆放雜物，以免積水成為孳生源，就能有效防治登革熱傳染的危機。

環保局強調，時值高溫炎熱，且常有下雨天氣，最適合登革熱病媒蚊繁殖孳生，台南已有8例登革熱本土病例，環保局運用空拍機等科技方法，協助找出隱性孳生源，希望市民也能提高警覺，注意各個角落，清除隱藏的積水容器，共同撲滅病媒蚊孳生源，迅速讓疫情降溫。