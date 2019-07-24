台南市三喜臨門　環保局、永康及城西焚化廠均得獎

▲台南市政府在2018年全國24座垃圾焚化廠績效評鑑中三喜臨門，環保局副局長陳幸芬代表接受環保署長張子敬頒獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府在2018年全國24座垃圾焚化廠績效評鑑中三喜臨門，環保局完整規劃垃圾處理成效卓著，獲得「特別獎-整體規劃獎」；永康焚化廠獲得「優等獎」，城西焚化廠獲得「特別獎-整體提升獎」，環保局副局長陳幸芬代表接受環保署長張子敬頒獎。

環保局長林淵淙表示，在多元化垃圾處理技術中，台南市考量廢棄物的安定化與無害化，採用目前最好的方法「焚化處理」，除了減容效果最好，更可將腐敗性有機物燒成無機性，病原性生物也會在焚化爐的高溫下消滅殆盡。

為維持城西及永康焚化廠良好效能並確保環境品質，環保局每年均投入經費改善設備，並在設備操作與維護管理上，尋求最佳的節能減碳方案。以2018年度城西與永康焚化廠設備更新改善後為例，一年的節電與發電量比往年共增加超過3200萬度，相當於每年減少溫室氣體排放量達1萬8100公噸〈CO2〉二氧化碳，成效顯著。

環保局指出，城西及永康垃圾焚化廠可將垃圾中可燃物質焚化，體積縮減為原有十分之一左右，並透過廢熱回收鍋爐，將燃燒產生的熱能供渦輪發電機發電，除供焚化廠自用外，還可將剩餘電力售予台電公司，達到質能轉換、垃圾發電的效益。台南市兩座焚化廠2018年發電將近2億5000萬度，可供6萬8700戶家庭使用一整年。

環保署長張子敬同時期許各得獎縣市，持續努力創造佳績，以垃圾減量化、安定化、衛生化、資源化的標準，達成妥善處理廢棄物的目標。