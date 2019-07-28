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網媒爆私菸案「求止血不影響選情」　總統府：不實指控，假訊息

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▲▼蔡英文出席出席「黑客松頒獎典禮」。（圖／記者葉南州攝）

▲ 蔡英文回應私菸案懲處進度。（圖／記者葉南州攝）

記者張靖榕／綜合報導

針對某網路媒體27日晚間以獨家方式報導「檢調遭爆辦私菸案擬止血斷層」，總統府立刻出面指該報導沒有任何可徵公信的證據，也沒有經過查證，就直接以「不知名立委爆料」影射檢調辦案受到政府高層介入影響，甚至指涉總統蔡英文也可能介入影響檢調，「這樣的不實指控已不是新聞，而是假訊息。」

綜合報導，被指為「假訊息」的報導內文中指出，近日有檢調單位內部知情人士私下向立委爆料稱，此案後續可能會朝「止血斷層」的辦案方向發展，避免案情況大延伸到更多、更高層次及人數；報導引述「爆料內容」指出，民進黨從上到下，包括法務部及調查局內部都在商量怎麼止血斷點，所以檢地辦案階層同仁，都還在等上級指示偵辦方向，「原則上是不要影響蔡英文的選情」。

總統府晚間駁斥，「這樣的不實指控已不是新聞，而是假訊息」，此案不應也不需和選舉掛勾，任何過度的臆測只會影響司法偵辦，更無助於釐清事實真相。對這種誤導輿論的報導，府方表達強烈遺憾。

對於私菸案偵辦，府方強調，總統府的態度就是全力支持司法調查，務必杜絕違法，但希望各界不應以政治干預司法，「若有可昭公信之資訊，歡迎向司法單位檢舉，並歡迎舉證供國民檢驗，而非以此穿鑿臆測手法，誤導輿論。」

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關鍵字：私菸,總統府,蔡英文

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