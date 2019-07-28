蔡英文懲處國安私菸案　第三波轉向特勤中心周廣齊中將

▲特勤中心副指揮官周廣齊中將。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對萬條免稅私菸案，已經完成二波的懲處，第三波的懲處轉向國安局特種勤務中心，專任副指揮官周廣齊中將，是否成為下一個懲處對象也成為討論。

在總統蔡英文出訪返抵國門之際，特勤人員夾帶1萬多條免稅菸闖關，但遭到調查局、關務署聯手攔截，引起軒然大波。該案也讓總統震怒，當天就革除國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷中將的職務。

接著，總統府也在27日公布第二波的懲處名單，被調任陸軍司令部委員的張捷被記1大過、2小過，而原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，另外永和警衛室主任林國欽少將被記1大過、總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也1大過。

此外，內衛組、警情組、侍從組的3位上校組長，也都各吞1大過。對此，內情人士表示，從這兩波的懲處名單可以看到，組長職以上幹部階受到大過，管理階層都被檢討；同時，由總統府發佈相關懲處名單，可以看出侍衛室為總統府編制內單位。

另外，由於前警衛主任曾維聰少將在上半年時，為了照顧部隊中心緒狀況不佳的官兵，在「休假期間」以內部慣例於營外飲酒，但被有心人士操作；當時上級張捷侍衛長直接大刀一揮，直接將他重懲調職回軍。

對照本次事件，引起全國性的軒然大波，內情人士表示，情況不相同，這次相關幹部暫時「留校察看」，人員暫時不動，是為了穩定軍心，因為現在永和警衛室每個人都人心惶惶，深怕自己被波及，甚至有被檢調約談的可能。

至於下一波的懲處，把總統維安的範圍在往外延伸，「華膳區」是否為特勤管制區？成為討論，而特勤中心是否為該特勤範圍？內情人士表示，華膳區域在非特勤管制區，國賓區域那附近才是特勤範圍。

內情人士說明，當天總統車隊離開後，行李才開始卸貨，也就是沒有外界傳聞行李貨車跟著總統車隊闖關（車子時間不同用飛機卸貨時間來判斷），總統下飛機，發表完機場談話不到15分鐘，行李卸貨也不可能這麼快。

不過接下來特勤中心也勢必成為焦點，該單位指揮官由國安局長擔任，兩名副指揮官，一名由侍衛長兼任，另一位專任副指揮官為周廣齊中將。由於國安局長、侍衛長都已懲處，下一個是否會指向周廣齊也成為討論。

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▼總統府侍衛長張捷。（圖／記者林敬旻攝）

