警追太平槍手「4小時轟47槍」　盧秀燕：絕對支持警方執行公權力

▲針對太平槍擊案，台中市長盧秀燕表示，絕對支持警方徹底執行公權力。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

台中太平28日晚間驚傳32歲賴姓男子朝民宅連開3槍、更在市區對空鳴3槍示警，最後逃亡至南投埔里，遭警方追捕4小時、朝輪胎處連開47槍，賴男自知逃不過疑似自戕身亡；對此，台中市長盧秀燕29日受訪表示，市府絕對支持警方徹底執行公權力，維護城市治安及民眾安全。

盧秀燕表示，台中是台灣第二大城市，有282萬名市民，為了維護城市治安及民眾安全，只要是在台中市內的暴力犯罪事件，市府絕對支持警方依法嚴辦、強勢執法，徹底執行公權力。

盧秀燕提到，昨晚警察同仁非常辛苦，事件發生後，不眠不休全力追緝追到半夜，追到南投地區，對於警察同仁強勢執法，市府全力支持到底；也透過這件個案讓大家了解，只要台中市內發生犯罪或暴力事件，中市警方會迅速反應、有效打擊，即使是個案也要追究到底，維護城市治安。

新聞局長吳皇昇也表示，我們不會期待，也不該幻想犯罪事件都完全不會發生，但要想著如何嚇阻和有效預防，降低類似的犯案率，一旦發生案件，警方會有更強力、更快速的反應，進行有效打擊，強勢執法。市府會當警方後盾，完全背書警方的強勢執法，展現捍衛市民的決心。

盧秀燕也說，此事件警察正在偵辦當中，為什麼歹徒會去射擊民宅，歹徒自己有什麼樣的遭遇，這部分交由檢調與警方偵辦中。

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