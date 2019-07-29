　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警追太平槍手「4小時轟47槍」　盧秀燕：絕對支持警方執行公權力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲針對太平槍擊案，台中市長盧秀燕表示，絕對支持警方徹底執行公權力。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

台中太平28日晚間驚傳32歲賴姓男子朝民宅連開3槍、更在市區對空鳴3槍示警，最後逃亡至南投埔里，遭警方追捕4小時、朝輪胎處連開47槍，賴男自知逃不過疑似自戕身亡；對此，台中市長盧秀燕29日受訪表示，市府絕對支持警方徹底執行公權力，維護城市治安及民眾安全。

盧秀燕表示，台中是台灣第二大城市，有282萬名市民，為了維護城市治安及民眾安全，只要是在台中市內的暴力犯罪事件，市府絕對支持警方依法嚴辦、強勢執法，徹底執行公權力。

盧秀燕提到，昨晚警察同仁非常辛苦，事件發生後，不眠不休全力追緝追到半夜，追到南投地區，對於警察同仁強勢執法，市府全力支持到底；也透過這件個案讓大家了解，只要台中市內發生犯罪或暴力事件，中市警方會迅速反應、有效打擊，即使是個案也要追究到底，維護城市治安。

新聞局長吳皇昇也表示，我們不會期待，也不該幻想犯罪事件都完全不會發生，但要想著如何嚇阻和有效預防，降低類似的犯案率，一旦發生案件，警方會有更強力、更快速的反應，進行有效打擊，強勢執法。市府會當警方後盾，完全背書警方的強勢執法，展現捍衛市民的決心。

盧秀燕也說，此事件警察正在偵辦當中，為什麼歹徒會去射擊民宅，歹徒自己有什麼樣的遭遇，這部分交由檢調與警方偵辦中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
獨／風光開幕不到1年…解婕翎飲料店無預警收攤
「館長換血」內幕解析！醫揭「血漿置換術」關鍵病況
28歲男臥舉遭70kg槓鈴壓頸16分腦死　World Gym

關鍵字：台中,太平,槍擊,盧秀燕,台中市長

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘與柯文哲會合作？熱血公民教師黃益中：選2020的可能是他

神隱八天！黃國昌再點名國安會李大維：不用承擔任何責任？

全代會後…王金平仍未鬆口挺韓國瑜：團結就是支持中華民國

支不支持韓國瑜選總統！王金平：國民黨要團結　下秒比讚「一句話」藏玄機

王浩宇大膽預測黃國昌下一步：參選台北市長或跟柯文哲合組政黨

主持成功市場改建動土典禮　柯文哲：用大龍和環南市場做示範點

私菸案追溯至扁政府　柯文哲：國家轉型正義要面對的問題

私菸定調「超買」讓蔡英文被罵翻　黃國昌：陳菊應查是誰出的餿主意

警追太平槍手「4小時轟47槍」　盧秀燕：絕對支持警方執行公權力

侯友宜缺席國民黨全代會：市政擺第一　行程早就全部排滿

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

郭台銘與柯文哲會合作？熱血公民教師黃益中：選2020的可能是他

神隱八天！黃國昌再點名國安會李大維：不用承擔任何責任？

全代會後…王金平仍未鬆口挺韓國瑜：團結就是支持中華民國

支不支持韓國瑜選總統！王金平：國民黨要團結　下秒比讚「一句話」藏玄機

王浩宇大膽預測黃國昌下一步：參選台北市長或跟柯文哲合組政黨

主持成功市場改建動土典禮　柯文哲：用大龍和環南市場做示範點

私菸案追溯至扁政府　柯文哲：國家轉型正義要面對的問題

私菸定調「超買」讓蔡英文被罵翻　黃國昌：陳菊應查是誰出的餿主意

警追太平槍手「4小時轟47槍」　盧秀燕：絕對支持警方執行公權力

侯友宜缺席國民黨全代會：市政擺第一　行程早就全部排滿

馬自達RX-8停產7年再度現身紐柏林　難道是在測試全新轉子引擎？

中職／彭政閔引退賽單場觀眾人數　將破陳金鋒引退紀錄

共軍演練越線！　國防部：有信心守護家園，維護主權

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世　網歪樓：後面的雞也太淒慘了

不限時段！台中火烤吃到飽慶父親節一律329元　有70種海陸食材

迎集團百年！AIA友邦人壽力推7大精選保單　「百元捐百萬」公益助弱勢

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

129年以來最陰暗東京「日照僅44小時」　服飾業大受打擊：銷售額狂下滑

夢到爸爸安迪入夢擁抱　TRASH主唱哭到崩潰「應該就是他了」

被看衰「胸大無腦」 女星背143道滿漢全席六萬獎金抱回家

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

國民黨憂韓國瑜撐不過八、九月

「我覺得很奇怪ㄋㄟ」韓國瑜怒了..

吿400韓粉　王瑞德現身高雄：..

董念台酸韓國瑜「殘障母雞」　全..

聯合報民調：韓、蔡32％打成平..

私菸案數據曝 蔡政府就佔6成..

韓國瑜自喻2020大選：水果刀..

蘇煥智擬組黨「最快下月宣布」

小英私菸止血　邱國正、鍾樹明「..

韓粉私訊求原諒　王瑞德：你不能..

百人罷韓老伯噴淚！死神男喊：割..

李正皓預測「柯文哲不選了」

更多熱門

相關新聞

駕駛搶快盲彎逆向超車　重機騎士慘遭夾擊

楊姓駕駛28日上午11點多開車行經台21線新社路段，疑似為搶快，跨越雙黃線在盲彎處逆向超車，直撞對向的許姓重機騎士，許遭撞後被夾在水泥護欄和重機中間，痛得倒地哀叫；警方表示，騎士僅右手、右腳挫傷，並無大礙，而楊男違規駕駛，可依《道交條例》開罰1200元至2400元罰鍰。

紐約布魯克林爆槍擊　1死11傷

加州大蒜節「至少3死」　槍手仍在逃

駕照遭吊扣送貨被抓到　法官雖同情仍照判

陳柏惟挑戰台中顏家　8/10宣布是否參選

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面