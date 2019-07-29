國民黨基隆市黨被查封　主委痛批：國安單位不查私煙卻查封黨產

▲ 不管香煙管黨產，國民黨基隆主委痛批國安單位查封市黨部。（圖／國民黨基隆市黨部提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地方法院29日到基隆市黨部門口貼查封條，市黨部於1966年7月19日奠基，1967年10月30日落成，迄今走過53個年頭，見證經歷了黨的興盛與衰敗，返鄉擔任無給職的主委黃希賢說，中國國民黨須要深刻檢討與反省。

中國國民黨基隆市黨部於29日上午遭法院查封，還要負擔黨部開銷的黃希賢痛心的說，因為黨產會的干預，導致中國國民黨無法依照法定程序，好好安置犧牲奉獻一輩子的305位黨工退休金，造成今天這種進退維谷不堪的局面。

▲ 國民黨基隆主委痛批國安單位查封市黨部。

黃希賢說，基隆市是藍大於綠的都市，中國國民黨也曾長期執政過，照顧基隆市民30餘年，今天這個事件就是做為再一次深切檢討的開始，期望泛藍的前輩多多支持、多多支援、多多指導以度過此時此刻的困境。

黃希賢還批促轉會，竟然也是國安單位負責，國安單位連自己人買香菸都管不好，今天怎麼有能力插手促轉會。他期望大家認清這一點，支持中國國民黨改進的力量，讓中國國民黨在深刻檢討後，2020年1月11日能贏得總統大選，重新執政，讓人民過更好的生活。