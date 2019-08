演說被打斷長達4分鐘　川普冷眼「撸管」手勢回嗆抗議者

▲川普在俄亥俄州(State of Ohio)辛辛那堤(Cincinnati)市的大型集會上發表演說。(圖/美聯社)

實習記者范芷菱/綜合報導

美國總統川普1日晚上於俄亥俄州(State of Ohio)辛辛那堤(Cincinnati)市的大型集會上發表演說,但中途一直被在場的抗議者打斷。川普原先只是無奈地聳聳肩,但有一次甚至被打岔長達4分鐘,不耐煩之下疑似對抗議者做出在胯下比劃的不雅動作。

▲川普因場內抗議者數次打斷演說而感到不耐煩。(圖/路透社)

據《獨立報》報導,當川普的演說提及了非法移民的問題時,場內的抗議民眾突然手舉白布發出很大的噓聲抗議。短短的時間內就被打斷了2次,其中有一次更是長達4分鐘。抗議爆發後,川普的支持者便與抗議民眾發生衝突,前者甚至一把搶走了後者的抗議布條,現場一度非常火爆。

▲現場爆發川普支持者與抗議者的激烈衝突。(圖/路透社)

就在其中一名抗議者被請出場外時,川普左手食指由後往前一指,比出「你被炒魷魚了!」的手勢後,緊接著右手來到跨下處做了類似「打手槍」的奇怪姿勢。

Trump made what looks to be an obscene gesture toward a protester as he was getting kicked out his rally tonight pic.twitter.com/OTOiEyQdZU