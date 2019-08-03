演說被打斷長達4分鐘　川普冷眼「撸管」手勢回嗆抗議者

▲川普在俄亥俄州（State of Ohio）辛辛那堤（Cincinnati）市的大型集會上發表演說。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國總統川普1日晚上於俄亥俄州（State of Ohio）辛辛那堤（Cincinnati）市的大型集會上發表演說，但中途一直被在場的抗議者打斷。川普原先只是無奈地聳聳肩，但有一次甚至被打岔長達4分鐘，不耐煩之下疑似對抗議者做出在胯下比劃的不雅動作。

▲川普因場內抗議者數次打斷演說而感到不耐煩。（圖／路透社）

據《獨立報》報導，當川普的演說提及了非法移民的問題時，場內的抗議民眾突然手舉白布發出很大的噓聲抗議。短短的時間內就被打斷了2次，其中有一次更是長達4分鐘。抗議爆發後，川普的支持者便與抗議民眾發生衝突，前者甚至一把搶走了後者的抗議布條，現場一度非常火爆。

Protestors interrupted President Trump's Cincinnati rally for approximately four minutes tonight.

Here's the moment: https://t.co/dn45gJmN3K pic.twitter.com/8mi3VR3Z8e — CSPAN (@cspan) August 2, 2019

▲現場爆發川普支持者與抗議者的激烈衝突。（圖／路透社）

就在其中一名抗議者被請出場外時，川普左手食指由後往前一指，比出「你被炒魷魚了！」的手勢後，緊接著右手來到跨下處做了類似「打手槍」的奇怪姿勢。

Trump made what looks to be an obscene gesture toward a protester as he was getting kicked out his rally tonight pic.twitter.com/OTOiEyQdZU — Aaron Rupar (@atrupar) 2019年8月2日



這段影片在網路上瘋傳，有些網友表示川普的行為相當「粗魯」和「不專業」、「實在是太噁心了」、「這是不是完全喪失了控制和老年癡呆的徵兆？」；但也有一些人認為他只是用姆指示意抗議者「走出去」、「這就是人們愛他的原因。他是一個真實的人。」