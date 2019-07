加州大蒜節槍擊！11人中彈倒地　「子彈頭上飛過」群眾驚惶逃

▲聖荷西大蒜節驚傳槍響。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州南部大城聖荷西(San Jose)在當地時間28日晚上發生槍擊案,當時該地正在舉辦一年一度的加州大蒜節(Gilroy Garlic Festival),據《路透》消息指出,活動尾聲突然槍聲大響,至少有11人中槍倒地,群眾驚嚇逃竄。

▼影片中傳出多聲槍響。



#BREAKING : Video shows the moment a gunman opened fire at the Gilroy Garlic Festival. At least 11 injured. pic.twitter.com/wVIgCFtOSU

事發時間約在傍晚6點半,根據目擊者指出,當她準備離開活動現場時,突然感覺到「有子彈飛過頭上」,轉過身時發現後方群眾都在逃跑。目前正在等待警方的進一步消息。

▲▼ 美國加州大蒜節28日爆槍響,11人中彈倒地。(圖/路透社)



加州大蒜節(Gilroy Garlic Festival)約在每年七月底舉行,在為期3天的活動中,遊客可以品嘗大蒜美食、參加大蒜料理競賽,現場會有近百商家設攤,是加州著名的活動之一。

Garlic Festival shooting, bro recorded this one, hope everyone safe, you could hear the gunshots at the beginning. pic.twitter.com/fyB5PfUxh7