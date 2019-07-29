加州大蒜節槍擊！11人中彈倒地　「子彈頭上飛過」群眾驚惶逃

▲聖荷西大蒜節驚傳槍響。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州南部大城聖荷西（San Jose）在當地時間28日晚上發生槍擊案，當時該地正在舉辦一年一度的加州大蒜節（Gilroy Garlic Festival），據《路透》消息指出，活動尾聲突然槍聲大響，至少有11人中槍倒地，群眾驚嚇逃竄。

▼影片中傳出多聲槍響。



#BREAKING: Video shows the moment a gunman opened fire at the Gilroy Garlic Festival. At least 11 injured. pic.twitter.com/wVIgCFtOSU — UA News (@UrgentAlertNews) July 29, 2019

事發時間約在傍晚6點半，根據目擊者指出，當她準備離開活動現場時，突然感覺到「有子彈飛過頭上」，轉過身時發現後方群眾都在逃跑。目前正在等待警方的進一步消息。

▲▼ 美國加州大蒜節28日爆槍響，11人中彈倒地。（圖／路透社）



加州大蒜節（Gilroy Garlic Festival）約在每年七月底舉行，在為期3天的活動中，遊客可以品嘗大蒜美食、參加大蒜料理競賽，現場會有近百商家設攤，是加州著名的活動之一。