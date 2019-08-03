百人聚集美國駐港澳總領事館　示威群眾：滾出香港

▲「香港政研會」舉辦的「希望明天」反暴力音樂集會。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港3日街頭從早到晚都有示威遊行及集會活動，港媒報導，上午約有近百名民眾前往美國駐港澳總領事館抗議，由於今日是周末假日，領事館未對外開放，也無人回應，示威民眾遂將抗議信放置保安亭後離開。此外，香港旺角地區自下午3時起舉辦「反修例」遊行，「反暴力」團體也在維園舉辦音樂會互別苗頭。

▲位於香港中環的美國駐港澳總領事館。（圖／翻攝大陸網站）

《星島網》報導，今早至少四批市民合共大約100人，於早上10時開始，分別到美國駐港澳總領事館外抗議，高叫「滾出香港」、「香港事香港人管」以及「抗議干預香港事務」等口號。

報導稱，由於領事館今日無開門，無派人接抗議信，他們將抗議信放在領事館外的保安亭後離開。亦有抗議者表示，是嚮應網上的呼籲前來參加，要求美國、英國等西方國家，停止干預香港事務。

▲「旺角再遊行」活動自晏架街球場出發。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

此外，由網友發起的「旺角再遊行」活動經更改路線後，獲得港府同意，拿到不反對通知書，申請時間自下午3時半起至晚間9時半，遊行路線由晏架街球場開始，終點為櫻桃街公園。

值得注意的是，由「香港政研會」舉辦的「希望明天」反暴力音樂集會，也吸引上千人參與，呼籲社會停止暴力，希望市民能和平表達意見。

「香港政研會」表示，自6月修訂《逃犯條例》引發的風波直到如今仍未平息，多場示威演變成暴力衝突。部分參加人士穿上印有「維護法治」字眼的白色衫，並展示「我愛香港、反對暴力」、「齊心守護香港」及「撐警」等標語，與「旺角再遊行」活動互別苗頭。



