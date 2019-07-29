王浩宇大膽預測黃國昌下一步：參選台北市長或跟柯文哲合組政黨

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

時代力量立委黃國昌不挑戰連任汐止區立委，下一步動向備受關注，桃園市議員王浩宇29日預測，黃國昌接下來會與台北市長柯文哲合作，他唯一的選擇就是在柯文哲參選總統後補位參選台北市長或是跟柯文哲合作組黨。

王浩宇29日臉書發文指出，基於黃國昌對各政治人物的批判比例，他連屏東的小小養雞場都能管了，卻完全避免對柯文哲的批判，包含大巨蛋等五大弊案處理的狀況，他在成功預測黃國昌不敢競選汐止連任後，「接著大膽預測黃國昌會與柯文哲合作」。

王浩宇表示，「不選區域連任」、「絕對不會排在不分區」，侷限了政治人物的選擇，黃國昌唯一的選擇就是在柯文哲參選總統之後補位，參選台北市長，或是跟柯文哲合作組黨，總不可能選總統吧？

王浩宇還進一步說，「時代力量立委林昶佐、洪慈庸等人對黃國昌的做法頗不以為然，不然看看他們敢不敢幫忙護航就知道啦！」

對於王浩宇的預測，網友留言幾乎都不看好柯、黃合作，「汐止都選不上想選市長是在做夢？」、「柯黃配很危險，絕對會分散很多搖擺及淺綠票」、「機關算盡的下場就是，汐止立委不選，柯P總統也不會選的，明年過後，黃國昌在政壇的角色就會變淡到接近消失」。

▲王浩宇預測黃國昌將結盟柯文哲。（圖／翻攝自王浩宇臉書）